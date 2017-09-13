Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лиза Арзамасова надела подгузник на Сергея Гармаша

13 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
13 сентября 2017
11 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастической комедии «Напарник», где впервые в истории российского кино главный герой был полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий. Китайская гадалка проклинает майора Хромова (Сергей Гармаш), для которого неудачная спецоперация заканчивается переселением души в тело младенца. Оказавшись в люльке в одних подгузниках, Хромов не теряет самообладания, и, раздавая приказы хриплым басом, вовлекает в борьбу с дальневосточным преступным синдикатом молодого папашу (Андрей Назимов). От матери (Елизавета Арзамасова), как обычно, всё скрывают.

Лиза Арзамасова

Тимофей Денисов на шее Андрея Назимова

Посмотреть фильм и поздравить создателей с премьерой приехали Александр и Екатерина Стриженовы, Ирина Старшенбаум, Илья Бачурин, Анна Банщикова и многие другие.

Анна Банщикова

Алена Чехова

Ирина Старшенбаум

Екатерина и Александр Стриженовы

«Напарник» в кино с 14 сентября
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Блеск и нищета красных дорожек: Натали Дормер, Павел Деревянко и Анджелина Джоли

«Напарник»: Однажды на земле родился необычный малыш
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские фильмыстиль
персоны
Александр АндрющенкоЕлизавета АрзамасоваАнна БанщиковаИлья БачуринСергей ГармашАндрей НазимовСергей СельяновИрина СтаршенбаумАлександр СтриженовЕкатерина СтриженоваАлёна Чехова
фильмы
Напарник

фотографии >>
Лиза Арзамасова надела подгузник на Сергея Гармаша фотографии
Роман Бестселлер
Сергей Сельянов
Илья Бачурин
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Софья Блюхер
10 сентября ушла из жизни актриса Софья Блюхер.
Любиша Самарджич
8 сентября ушёл из жизни актёр Любиша Самарджич.

День рождения >>

Сергей Гамов
Дмитрий Зеничев
Игорь Ларин
Николай Малашенко
Самвел Мужикян
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Семён Свашенко
Жаклин Биссет
Радослав Брзобогаты
Скотт Брэйди
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Клодетт Кольбер
Тайлер Перри
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Скандал «Уотергейт»
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью