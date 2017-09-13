Лиза Арзамасова надела подгузник на Сергея Гармаша

11 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастической комедии «Напарник»
, где впервые в истории российского кино главный герой был полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий. Китайская гадалка проклинает майора Хромова (Сергей Гармаш
), для которого неудачная спецоперация заканчивается переселением души в тело младенца. Оказавшись в люльке в одних подгузниках, Хромов не теряет самообладания, и, раздавая приказы хриплым басом, вовлекает в борьбу с дальневосточным преступным синдикатом молодого папашу (Андрей Назимов
). От матери (Елизавета Арзамасова
), как обычно, всё скрывают.
Посмотреть фильм и поздравить создателей с премьерой приехали Александр
и Екатерина Стриженовы
, Ирина Старшенбаум
, Илья Бачурин
, Анна Банщикова
и многие другие.
«Напарник»
в кино с 14 сентября
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