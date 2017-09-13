Надежда Михалкова поддержала мужа

На днях в Москве состоялся специальный показ драмы Резо Гигинеишвили «Заложники»
, получившей на Кинотавре две награды - за лучшую режиссуру и операторскую работу. Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале. Это первая работа Резо, снятая на грузинском языке. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в Грузии в 80-х годах - группа студентов, подуставших от СССР, решает угнать самолет и вырваться за железный занавес.
Поддержать Резо пришли Надежда
, Анна
и Артем
Михалковы, Федор Бондарчук
и Паулина Андреева
, Алексей Чадов
, Александр Гордон
, Мария Шалаева
, Владимир Винокур
, Анна Меликян
и многие другие.
«Заложники»
в прокате с 21 сентября.
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