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Надежда Михалкова поддержала мужа

13 сентября
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13 сентября 2017
На днях в Москве состоялся специальный показ драмы Резо Гигинеишвили «Заложники», получившей на Кинотавре две награды - за лучшую режиссуру и операторскую работу. Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале. Это первая работа Резо, снятая на грузинском языке. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в Грузии в 80-х годах - группа студентов, подуставших от СССР, решает угнать самолет и вырваться за железный занавес.

Надежда и Анна Михалковы

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Артем Михалков со спутницей

Игорь Угольников с супругой

Александр Гордон

Светлана Бондарчук

Поддержать Резо пришли Надежда, Анна и Артем Михалковы, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Алексей Чадов, Александр Гордон, Мария Шалаева, Владимир Винокур, Анна Меликян и многие другие.

«Заложники» в прокате с 21 сентября.
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