«Оживший Пикассо»: Что мы знаем о Росси де Пальма

Российские зрители, знакомые с творчеством Росси, узнали о ней, скорее всего, благодаря фильмам Педро Альмодовара. А ведь в 2015 году Росси стала членом жюри 68-го Каннского кинофестиваля - и это, в каком-то определенном смысле, можно считать признанием ее заслуг перед кинематографом. Кино-Театр.ру решил рассказать об этой удивительной актрисе поподробнее.
Настоящее имя актрисы - Роса Элена Гарсия Эчаве, а ее псевдоним просто указывает на место ее рождения - Пальма-де-Майорка. Росси Де Пальму часто называют «ожившим Пикассо», имея в виду сходство актрисы с героинями картины «Авиньонские девицы». Сама актриса больше ассоциирует себя с работами Модильяни или Матисса и понятия не имеет, откуда взялся ярлык «Ла Пикасса» - так ее называют в Мексике.
Именно неординарная внешность актрисы (вместе со сногсшибательной энергетикой) совершенно случайно открыла ей двери в большое кино. В 80-х Росси выступала в составе девичьей группы под названием «Хуже не бывает» и подрабатывала официанткой в одном из мадридских кафе, где ее и заметил испанский режиссер Педро Альмодовар.
С этого момента началось их плодотворное сотрудничество длинною в семь фильмов, среди которых принесший Росси настоящую популярность «Женщины на грани нервного срыва». Впрочем, Росси де Пальма так и осталась актрисой вторых ролей, бесчисленное количество раз сыграв служанок и нянек. Сама актриса признается, что ей нравится быть на втором плане: «Я люблю вторые роли! Чувствую себя в них абсолютно на своем месте и всегда, когда есть возможность, прошу себе именно роль второго плана. А многие не верят: меня полжизни заваливают вопросами, не хочу ли я всегда быть на первом плане. Да не хочу!»
Конечно, Росси могла бы попытаться изменить свою внешность, прибегнув к пластической хирургии (и ей не раз об этом говорили), но актриса предпочла остаться самой собой, вдохновляя других женщин с нестандартной внешностью своей самоиронией и умением преподать себя.
«Красота - очень и очень обширное понятие, поскольку настоящая красота не имеет ничего общего с фальшивкой. Красота абсолютно во всем, она есть даже в смерти».
Росси - феминистка, в хорошем смысле этого слова. В интервью порталу Wonderzine она призналась, что не понимает отказа некоторых дизайнеров одевать Меланию Трамп. «Я никогда ничего плохого не скажу о Мелании Трамп, потому что даже она заслуживает моего уважения — просто потому, что она женщина».
По-настоящему сломать стереотипы красоты Росси удалось в 90-х, после выхода фильма Роберта Олтмана«Высокая мода». Термин «супермодель» существует с 70-х годов 20 века, но именно в 90-е появился целый ряд супермоделей, перешедших в ранг суперзвезд: Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс…И вот на этом симметричном фоне «безобразная красавица» Росси де Пальма внезапно становится музой знаменитых модельеров, участвуя в показах и рекламных кампаниях Жана Поля Готье, Тьерри Мюглера и Givenchy.
В 2007 году Росси выпустила собственный парфюм «Eau de Protection» под эгидой французской марки селективной парфюмерии Etat Libre d´Orange (чего только стоит их знаменитый аромат с нотками жасмина и сигаретного дыма). В основу аромата Росси входит ее любимый цветок роза, а также черный перец, жасмин, болгарская роза, какао и пачули.
Актриса продолжает не только сниматься, но и сотрудничать с фэшн-индустрией, по дороге ломая надоевшие стереотипы и продвигая в ряды моделей разнообразие (теперь еще и с точки зрения эйджизма). Последнее яркое появление Росси - рекламная кампания коллекции Violeta by Mango.
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