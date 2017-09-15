Селена Гомес перенесла операцию по трансплантации

14 сентября 25-летняя американская актриса и певица Селена Гомес
опубликовала на своей страничке в Инстаграме сообщение об операции по пересадке почки
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Трансплантация понадобилась из-за обнаруженной у Гомес красной волчанки. Почку Селене пожертвовала ее лучшая подруга актриса Франсия Райс.
«Я знаю, некоторые мои поклонники заметили, что я «залегла на дно» на часть лета, и интересовались, почему я не продвигаю свои новые песни, которыми я невероятно горжусь. Ну просто выяснилось, что мне необходима операция по пересадке почки из-за моей волчанки, и некоторое время ушло на восстановление…Я бы хотела публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, у меня просто нет слов, чтобы описать, до какой степени я благодарна своей прекрасной подруге Франсии Райсе. Она подарила мне лучший подарок на свете, пожертвовав свою почку. Это благословение. Я тебя очень люблю, сестричка. Волчанка до сих пор остается непонятным заболеванием, но прогресс не дремлет».
- написала актриса в своем посте.
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