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Алексей Панин снял свою версию «Матильды»

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15 сентября 2017
Недавно печально известный российский актер Алексей Панин стал ведущим нового еженедельного интернет-шоу «Хайповости», которое посвящено обсуждению самых животрепещущих новостей за прошедшую неделю. Первый выпуск шоу, вышедший 8 сентября, особого интереса не представлял - Панин почувствовал необходимость оправдаться за далеко уже не свежее видео компрометирующего характера.

Алексей Панин снял свою версию «Матильды»

А вот во втором выпуске актер уже обратил внимание на, собственно, хайп вокруг фильма «Матильда», у которого несмотря на выданное Минкультом прокатное удостоверение, все еще не закончились проблемы - несколько кинотеатров уже отказались прокатывать фильм «из соображений безопасности». Панин решил заступиться за Учителя и перетянуть внимание Поклонской на себя: «Я, Алексей Панин, решил сделать так, чтобы Поклонская уже отстала от Алексея Учителя, и снял свой собственный, правильный фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской».

Алексей Панин снял свою версию «Матильды»

Панин снял пародийный минутный ролик про отношения Николая II и Матильды Кшесинской, собственнолично сыграв святого мученика, отбивающегося от приставаний похотливой балерины.

«Непонятно, почему нельзя показывать, как царь спит с женщиной. В фильме «Викинг» Владимир, например, насилует женщин, вообще не снимая штанов, а он, между прочим, тоже святой», — заметил Панин.
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Алексей Панин снял свою версию «Матильды» фотографии
Алексей Панин снял свою версию «Матильды» фотографии
Алексей Панин снял свою версию «Матильды» фотографии
Алексей Панин снял свою версию «Матильды» фотографии
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