Джош Дюамель разводится с женой

После 8 лет брака актер Джош Дюамель
и солистка Black Eyed Peas Стейси Фергюсон
(aka Ферги) разводятся.
Новость о расставании Джош и Ферги обнародовали сообща: «С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье».
Причину развода без пяти минут бывшие супруги не разглашают,
потому что это их личное дело
однако всеведующие анонимные «инсайдеры» уже успели поделиться этой драгоценной информацией со СМИ: якобы, вот сюрприз, Джош и Ферги «очень уж разные люди», и то, что в свое время привлекло их друг в друге, впоследствие и стало причиной размолвок.
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