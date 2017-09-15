Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джош Дюамель разводится с женой

15 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
15 сентября 2017
После 8 лет брака актер Джош Дюамель и солистка Black Eyed Peas Стейси Фергюсон (aka Ферги) разводятся.

Джош Дюамель разводится с женой

Новость о расставании Джош и Ферги обнародовали сообща: «С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье».

Причину развода без пяти минут бывшие супруги не разглашают, потому что это их личное дело однако всеведующие анонимные «инсайдеры» уже успели поделиться этой драгоценной информацией со СМИ: якобы, вот сюрприз, Джош и Ферги «очень уж разные люди», и то, что в свое время привлекло их друг в друге, впоследствие и стало причиной размолвок.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Джош ДюамельСтэйси Фергюсон

фотографии >>
Джош Дюамель разводится с женой фотографии
Джош Дюамель разводится с женой фотографии
Джош Дюамель разводится с женой фотографии
Джош Дюамель разводится с женой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Андрей Степанов
13 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Степанов.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Наталья Казначеева
Максим Крупина
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Максим Мунзук
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Томми Ли Джонс
Джеки Купер
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Эусебио Понсела
Фэй Рэй
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Скандал «Уотергейт»
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью