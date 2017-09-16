Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды»

Никита Михалков
высказался по поводу ситуации
, сложившейся вокруг фильма «Матильда»
на пресс-конференции, приуроченной к открытию Международного кинофестиваля «Евразийский мост». По мнению режиссера, ответственность за происходящее несет Фонд Кино.
«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд Кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд Кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино»
, — сказал режиссер.
Михалков также заметил, что любой автор должен понимать, на какие риски он идёт сегодня, снимая фильм о человеке, причисленном к лику святых.
А тем временем, несмотря на отказ нескольких кинотеатров брать картину в прокат
, предварительная продажа билетов на фильм «Матильда» в Екатеринбурге бьет все рекорды.
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