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Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды»

16 сентября
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16 сентября 2017
Никита Михалков высказался по поводу ситуации, сложившейся вокруг фильма «Матильда» на пресс-конференции, приуроченной к открытию Международного кинофестиваля «Евразийский мост». По мнению режиссера, ответственность за происходящее несет Фонд Кино.

Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды»

«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд Кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд Кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино», — сказал режиссер.

Михалков также заметил, что любой автор должен понимать, на какие риски он идёт сегодня, снимая фильм о человеке, причисленном к лику святых.

А тем временем, несмотря на отказ нескольких кинотеатров брать картину в прокат, предварительная продажа билетов на фильм «Матильда» в Екатеринбурге бьет все рекорды.
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Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды» фотографии
Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды» фотографии
Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды» фотографии
Никита Михалков обвинил Фонд Кино в скандале вокруг «Матильды» фотографии
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