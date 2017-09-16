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Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей

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16 сентября 2017
В интервью порталу E! News актриса Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в новом фильме своего бойфренда Даррена Аронофски «мама!», призналась, что не хочет детей.

Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей

На вопрос журналиста, чувствует ли она позывы к материнству, становясь старше, 27-летняя Джей Ло ответила «Вообще нет. Наоборот, становясь старше, я чувствую, что мне все меньше и меньше хочу иметь детей. И это начинает меня беспокоить. Не думаю, что так должно быть!»

«В 21-22 года я не могла дождаться того момента, когда стану матерью, а сейчас…» - добавила актриса.

Актриса также рассказала о новом фильме: «Когда я впервые прочла сценарий, я подумала, что он слишком мрачный. Мне даже не хотелось этот сценарий у себя дома держать, и вот тогда-то я и поняла, что Даррен - гений. Поэтому мне всегда хотелось с ним поработать. Он бесстрашный. Он отважный, и я согласна с теми идеями, которые он транслирует в фильме».

Также, в одном из интервью, которые Дженнифер раздавала в рамках промо-тура «мамы!», актриса заявила, что собирается сделать 2-летний перерыв в съемках.
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Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей фотографии
Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей фотографии
Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей фотографии
Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей фотографии
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