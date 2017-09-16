Дженнифер Лоуренс призналась, что не хочет иметь детей

В интервью порталу E! News
актриса Дженнифер Лоуренс
, сыгравшая в новом фильме своего бойфренда Даррена Аронофски «мама!»
, призналась, что не хочет детей.
На вопрос журналиста, чувствует ли она позывы к материнству, становясь старше, 27-летняя Джей Ло ответила «Вообще нет. Наоборот, становясь старше, я чувствую, что мне все меньше и меньше хочу иметь детей. И это начинает меня беспокоить. Не думаю, что так должно быть!»
«В 21-22 года я не могла дождаться того момента, когда стану матерью, а сейчас…»
- добавила актриса.
Актриса также рассказала о новом фильме: «Когда я впервые прочла сценарий, я подумала, что он слишком мрачный. Мне даже не хотелось этот сценарий у себя дома держать, и вот тогда-то я и поняла, что Даррен - гений. Поэтому мне всегда хотелось с ним поработать. Он бесстрашный. Он отважный, и я согласна с теми идеями, которые он транслирует в фильме».
Также, в одном из интервью, которые Дженнифер раздавала в рамках промо-тура «мамы!», актриса заявила, что собирается сделать 2-летний перерыв в съемках.
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