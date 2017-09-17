Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру

Ева Мендес
рассказала журналистам, как она с супругом Райаном Гослингом
воспитывает двух дочерей: трёхлетнюю Эсмеральду и годовалую Амаду. По словам актрисы кубинского происхождения, для неё особенно важно передать детям любовь к культуре их предков. Родители Мендес давно эмигрировали в США, но сохранили свои традиции.
«Сейчас Эсмеральда в основном говорит на смеси английского и испанского – в её жизнь уже вошли два языка, но при этом нам важно убедиться, что она знакома не только с языком, но и с культурой. Моя мама живет неподалеку от нас, поэтому помогает в этом: говорит с девочками по-испански и готовит им кубинскую еду»
, - рассказала актриса.
Мендес также добавила: «А ещё мы всегда слушаем кубинскую музыку. Это действительно важная часть нашей жизни. Мой папа живет в США уже 45 лет, но до сих пор не говорит по-английски, что стало для меня настоящим подспорьем. Это так здорово, ведь чтобы убедиться, что дети говорят по-испански, мне нужно просто обратиться к их дедушке: "Папа, возьми их". С ним они точно будут разговаривать на испанском языке»
.
Напомним, что после рождения дочерей Ева отказалась от съёмок в кино и приняла решение посвятить своё время воспитанию детей. Райан Гослинг продолжает сниматься в крупнобюджетных картинах, однако всё свободное от съёмок время актёр стремится провести с семьёй.
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