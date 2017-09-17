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Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру

17 сентября
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17 сентября 2017
Ева Мендес рассказала журналистам, как она с супругом Райаном Гослингом воспитывает двух дочерей: трёхлетнюю Эсмеральду и годовалую Амаду. По словам актрисы кубинского происхождения, для неё особенно важно передать детям любовь к культуре их предков. Родители Мендес давно эмигрировали в США, но сохранили свои традиции.

Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру

«Сейчас Эсмеральда в основном говорит на смеси английского и испанского – в её жизнь уже вошли два языка, но при этом нам важно убедиться, что она знакома не только с языком, но и с культурой. Моя мама живет неподалеку от нас, поэтому помогает в этом: говорит с девочками по-испански и готовит им кубинскую еду», - рассказала актриса.

Мендес также добавила: «А ещё мы всегда слушаем кубинскую музыку. Это действительно важная часть нашей жизни. Мой папа живет в США уже 45 лет, но до сих пор не говорит по-английски, что стало для меня настоящим подспорьем. Это так здорово, ведь чтобы убедиться, что дети говорят по-испански, мне нужно просто обратиться к их дедушке: "Папа, возьми их". С ним они точно будут разговаривать на испанском языке».

Напомним, что после рождения дочерей Ева отказалась от съёмок в кино и приняла решение посвятить своё время воспитанию детей. Райан Гослинг продолжает сниматься в крупнобюджетных картинах, однако всё свободное от съёмок время актёр стремится провести с семьёй.
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Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру фотографии
Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру фотографии
Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру фотографии
Ева Мендес прививает детям кубинскую культуру фотографии
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