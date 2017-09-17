Дженнифер Лоуренс мечтала сыграть главную роль в сериале «Сплетница»

В честь десятилетнего юбилея со дня выхода сериала «Сплетница»
продюсер проекта Джош Шварц вспомнил, что Дженнифер Лоуренс
очень хотела сыграть Серену ван дер Вудсен, но роль в итоге отдали Блейк Лайвли
.
«Дженнифер Лоуренс действительно очень хотела сыграть Серену и пробовалась на роль. Впоследствии мы узнали, что она проходила пробы и сильно расстроилась, что её не утвердили»
, - рассказал Шварц журналистам.
Сама Джен никак не комментирует новости об этом факте из её прошлого. Заметим, что и без роли богатой школьницы и героини сплетен карьера 27-летней Лоуренс сложилась очень удачно: она возглавляет список самых высокооплачиваемых актрис мира, а за право снять её в своем фильме соревнуются лучшие режиссёры.
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