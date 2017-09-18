Николь Кидман обвинили в лицемерии после её речи на «Эмми»

Минувшим вечером Николь Кидман
впервые стала обладательницей премии «Эмми» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала», актрису наградили за роль в телешоу «Большая маленькая ложь»
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Со сцены Кидман прочитала благодарственную речь, обратившись к своему мужу, кантри-музыканту Киту Урбану, и двум их совместным детям: «У меня есть две прекрасные девочки — Санни и Фэйт, у меня есть мой дорогой Кит. Они стольким жертвовали на протяжении всей жизни. Так вот, эта награда — ваша. Я просто хочу, чтобы она стояла на полке в комнате девочек, и каждый раз, когда они на нее смотрели бы, думали: "Наша мама не укладывала нас спать, но по крайней мере, у нас есть эта награда!»
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Twitter мгновенно разразился гневом в адрес актрисы. Многие были возмущенны тем, что она не упомянула в речи двух усыновленных детей от брака Томом Крузом
— 26-летнюю Изабеллу и 22-летнего Конора. Пользователи назвали поступок Кидман «вопиющим лицемерием»
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