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Николай Караченцов экстренно госпитализирован

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18 сентября 2017
Российский актёр Николай Караченцов экстренно госпитализирован, сейчас он находится в отделении нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

Николай Караченцов экстренно госпитализирован

По данным некоторых СМИ, причиной госпитализации стало ухудшение состояния артиста, в связи с чем ему назначили экстренное обследование головного мозга. Телеканал НТВ, ссылаясь на слова супруги артиста Людимилы Поргиной, сообщил, что Караченцов проходит очередное обследование. По словам жены актёра, такие обследования делаются два раза в год - весной и осенью.

Напомним, что в конце февраля актёр попал в больницу после ДТП в Щёлковском районе Подмосковья. У Караченцова диагностировали сотрясение мозга, 3 марта его выписали. Суд признал супругу артиста актрису Людмилу Поргину, находившуюся за рулем автомобиля, виновницей аварии, после чего её на полтора года лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

В феврале 2005 года Караченцов также попал в ДТП, после чего пролежал в коме 26 дней и перенес несколько операций. Ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.
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