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Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

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19 сентября 2017
В ночь на 18 сентября в Лос Анджелесе отгремела 69-я телевизионная премия «Эмми», на которой не обошлось без запретных поцелуев, шуток про Дональда Трампа, ставшего уже привычным триумфа Николь Кидман и любопытных нарядов.

Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

Ведущим церемонии в этом году стал американский телеведущий и юморист Стивен Кольбер, который никак не может смириться с победой Трампа на выборах. Поэтому шутки про нового президента США были неизбежной составляющей программы. Помогал Кольберу шутить про президента Алек Болдуин, добровольно застрявший в амплуа двойника Трампа в шоу SNL.

Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

Получив статуэтку в номинации «Лучший комедийный актер второго плана», Болдуин великодушно поделился радостью с Трампом: «Полагаю, я должен сказать: наконец-то, мистер президент, вот она - ваша «Эмми», - сострил Болдуин, вызвав шквал либеральных аплодисментов.



Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

Но не Трампом единым, как говорится. Стивен Кольбер, например, станцевал канкан на фоне мужчин и женщин в красных трико. Жалко, что сам Джон не слился с подтанцовкой в красных блестках.

Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

Самым обсуждаемым хайлайтом шоу стал внезапный поцелуй Николь Кидман и Александра Скарсгорда. Впрочем, им не привыкать - актеры сыграли супружескую пару в сериале «Большая маленькая ложь», изобилующим откровенными сценами с их участием. Когда Александра назвали победителем в номинации «Лучший актер второго плана», Кидман радостно вскочила и одарила партнера мимолетным поцелуем в губы, за чем с радостью хлопая в ладоши, наблюдал супруг актрисы, музыкант Кит Урбан.

Николь Кидман и Александр Скарсгорд

Сама Николь тоже получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса мини-сериала» за роль в фильме «Большая маленькая ложь». И спровоцировала очередные пересуды, произнеся благодарственную речь, в которой упомянула только половину своих детей.

Николь Кидман с мужем

Также в этом году премия отметила двух чернокожих артистов (в чем пресса увидела намерение избежать скандала подобно тому, что был на Оскаре пару лет назад). Но все это не особенно интересно. Давайте лучше взглянем на красную дорожку.

Николь, как обычно, была безупречна.

Николь Кидман

А вот Мэнди Мур, карьеру которой реанимировал сериал «Это мы», переборщила...со всем.

Мэнди Мур

Эван Рейчел Вуд продолжает отдавать предпочтение классическим силуэтам.

Эван Рейчел Вуд

Кто эта девушка? Это 79-летняя Джейн Фонда в костюме Николь Кидман.

Джейн Фонда

Бархатный сезон: Джиллиан Андерсон и Шейлин Вудли.

Джиллиан Андерсон

Шейлин Вудли

Немного странной Сары Полсон.

Сара Полсон

Риз Уизерспун появилась в сопровождении дочери Авы Филиппи, которую актриса стала все чаще брать на светские тусовки.

Риз Уизерспун с дочерью Авой Филиппи

Вот и Робин Райт пришла с дочерью Дилан Пенн.

Робин Райт с дочерью Дилан Пенн

Мишель Пфайффер

Риз Уизерспун

Джессика Лэнг

Джессика Бил
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