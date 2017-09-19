Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

В ночь на 18 сентября в Лос Анджелесе отгремела 69-я телевизионная премия «Эмми», на которой не обошлось без запретных поцелуев, шуток про Дональда Трампа, ставшего уже привычным триумфа Николь Кидман и любопытных нарядов.
Ведущим церемонии в этом году стал американский телеведущий и юморист Стивен Кольбер, который никак не может смириться с победой Трампа на выборах. Поэтому шутки про нового президента США были неизбежной составляющей программы. Помогал Кольберу шутить про президента Алек Болдуин, добровольно застрявший в амплуа двойника Трампа в шоу SNL.
Получив статуэтку в номинации «Лучший комедийный актер второго плана», Болдуин великодушно поделился радостью с Трампом: «Полагаю, я должен сказать: наконец-то, мистер президент, вот она - ваша «Эмми», - сострил Болдуин, вызвав шквал либеральных аплодисментов.
Но не Трампом единым, как говорится. Стивен Кольбер, например, станцевал канкан на фоне мужчин и женщин в красных трико. Жалко, что сам Джон не слился с подтанцовкой в красных блестках.
Самым обсуждаемым хайлайтом шоу стал внезапный поцелуй Николь Кидман и Александра Скарсгорда. Впрочем, им не привыкать - актеры сыграли супружескую пару в сериале «Большая маленькая ложь», изобилующим откровенными сценами с их участием. Когда Александра назвали победителем в номинации «Лучший актер второго плана», Кидман радостно вскочила и одарила партнера мимолетным поцелуем в губы, за чем с радостью хлопая в ладоши, наблюдал супруг актрисы, музыкант Кит Урбан.
Сама Николь тоже получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса мини-сериала» за роль в фильме «Большая маленькая ложь». И спровоцировала очередные пересуды, произнеся благодарственную речь, в которой упомянула только половину своих детей.
Также в этом году премия отметила двух чернокожих артистов (в чем пресса увидела намерение избежать скандала подобно тому, что был на Оскаре пару лет назад). Но все это не особенно интересно. Давайте лучше взглянем на красную дорожку.
Николь, как обычно, была безупречна.
А вот Мэнди Мур, карьеру которой реанимировал сериал «Это мы», переборщила...со всем.
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