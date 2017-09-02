«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

Неделю назад вышел заключительный эпизод 7 сезона сериала «Игра престолов», побивший новый рекорд и спровоцировавший новую волну народного творчества по всему миру. Кино-Театр.ру постарался собрать мемы, выходящие за рамки лексической нормы не очень далеко. Мы надеемся, что за прошедшую неделю уже все успели ознакомиться с сюжетными перипетиями 7 сезона, однако мы чувствуем необходимость предупредить читателей, что в СТАТЬЕ СОДЕРЖАТСЯ СПОЙЛЕРЫ!
Серсея: Я думала, у тебя три дракона.
Кхалиси: Я думала, у тебя трое детей.
Hold the door - Держи дверь (или в одной из версии перевода: Затвори ход)
Let me out - Выпустите меня.
После встречи Кхалиси и Джона Сноу в рунете появилось чудное видео о служебном романе.
1 сентрября по Твиттеру прокатился флэшмоб - к кадрам из «Игры престолов» прикручивали самые расхожие фразы учителей. Местами вышло очень удачно.
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