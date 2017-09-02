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«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

2 сентября
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2 сентября 2017
Неделю назад вышел заключительный эпизод 7 сезона сериала «Игра престолов», побивший новый рекорд и спровоцировавший новую волну народного творчества по всему миру. Кино-Театр.ру постарался собрать мемы, выходящие за рамки лексической нормы не очень далеко. Мы надеемся, что за прошедшую неделю уже все успели ознакомиться с сюжетными перипетиями 7 сезона, однако мы чувствуем необходимость предупредить читателей, что в СТАТЬЕ СОДЕРЖАТСЯ СПОЙЛЕРЫ!

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»
Серсея: Я думала, у тебя три дракона.
Кхалиси: Я думала, у тебя трое детей.

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»
Hold the door - Держи дверь (или в одной из версии перевода: Затвори ход)
Let me out - Выпустите меня.

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

После встречи Кхалиси и Джона Сноу в рунете появилось чудное видео о служебном романе.



1 сентрября по Твиттеру прокатился флэшмоб - к кадрам из «Игры престолов» прикручивали самые расхожие фразы учителей. Местами вышло очень удачно.

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов»

По ссылке вы также найдете массу замечательных коубов.

С любовью, Дорогая Редакция
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«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов» фотографии
«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов» фотографии
«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов» фотографии
«Верни стену»: Лучшие мемы 7 сезона «Игры престолов» фотографии
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