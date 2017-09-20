Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом

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В чем сила, брат?

Последний герой: 15 лет без Сергея Бодрова-младшего

18 сентября

Николь Кидман обвинили в лицемерии после её речи на «Эмми»

Актриса забыла упомянуть двоих приёмных детей во время своего выступления