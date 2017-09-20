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Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом

20 сентября
2017 год
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20 сентября 2017
В США был учрежден Комитет по расследованиям России (Committee to Investigate Russia), который немедленно обзавелся рупором - страничкой в Твиттере. Вчера в Твиттере Комитета появился ролик с участием актера Моргана Фримана, который рассказал о долгоиграющем коварном плане Путина и призвал Трампа объяснить вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом

«Нас атаковали. Мы на войне. Представьте себе такой сюжет фильма: бывший агент КГБ, обозленный распадом своей страны, планирует отмщение. Воспользовавшись неразберихой, он пробирается в верхи пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает свой взгляд на заклятого врага - Соединенные Штаты Америки. И, как истинный шпион КГБ, с помощью кибероружия и медиа он атакует демократические страны по всей планете. Используя социальные сети для распространения пропаганды и дезинформации, он убеждает людей и демократические общества не доверять своим медиа, политическим процессам и даже соседям. И он побеждает. Владимир Путин - этот самый шпион. И все выше описанное - вовсе не сюжет фильма. Нам нужно, чтобы наш президент прямо сказал нам правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в Овальном Кабинете и сказал «Собратья американцы, во время прошедших выборов нас атаковало российское правительство. Я призвал Конгресс и разведку использовать все доступные ресурсы, чтобы провести расследование и определить, как именно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас, как на лидеров. На протяжении 241 года наша демократия была всему миру блестящим примером того, чего мы все можем достигнуть. И мы обязаны тем храбрым людям, которые сражались и умирали, защищать нашу великую нацию и сохранить демократию. И во имя наших будущих поколений мы обязаны продолжать борьбу».

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Морган Фриман

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Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом фотографии
Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом фотографии
Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом фотографии
Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом фотографии
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обсуждение >>
№ 9
Игорь Лу (Киев)   20.09.2017 - 20:39
Отличный актер, еще и человек умный оказывается - многократное уважение! читать далее>>
№ 8
Квазимодо. (Киев)   20.09.2017 - 19:00
Печально, но именно такие чудаки с манией величия, помноженной на манию преследования, развязывают войны и провоцируются межнациональные конфликты. читать далее>>
№ 7
Umslopagaas (Москва)   20.09.2017 - 17:43
... Вы правы абсолютно! Заигрался дедок. А тут еще и возраст, наверное уже не помочь... читать далее>>
№ 6
Anastasiya Gornova   20.09.2017 - 16:29
Да, очень неожиданно на первый взгляд. Но на второй, становится понятно, что людям не стоит играть Бога, да ещё и неоднократно! У них тогда крышу сносит капитально и, боюсь, навсегда. Хотя, возможно,... читать далее>>
№ 5
Бурчалкин   20.09.2017 - 16:25
Хороший актер , с умным лицом говорит глупости . читать далее>>
Всего сообщений: 9
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