Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом

В США был учрежден Комитет по расследованиям России (Committee to Investigate Russia), который немедленно обзавелся рупором - страничкой в Твиттере. Вчера в Твиттере Комитета появился ролик с участием актера Моргана Фримана, который рассказал о долгоиграющем коварном плане Путина и призвал Трампа объяснить вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.
«Нас атаковали. Мы на войне. Представьте себе такой сюжет фильма: бывший агент КГБ, обозленный распадом своей страны, планирует отмщение. Воспользовавшись неразберихой, он пробирается в верхи пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает свой взгляд на заклятого врага - Соединенные Штаты Америки. И, как истинный шпион КГБ, с помощью кибероружия и медиа он атакует демократические страны по всей планете. Используя социальные сети для распространения пропаганды и дезинформации, он убеждает людей и демократические общества не доверять своим медиа, политическим процессам и даже соседям. И он побеждает. Владимир Путин - этот самый шпион. И все выше описанное - вовсе не сюжет фильма. Нам нужно, чтобы наш президент прямо сказал нам правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в Овальном Кабинете и сказал «Собратья американцы, во время прошедших выборов нас атаковало российское правительство. Я призвал Конгресс и разведку использовать все доступные ресурсы, чтобы провести расследование и определить, как именно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас, как на лидеров. На протяжении 241 года наша демократия была всему миру блестящим примером того, чего мы все можем достигнуть. И мы обязаны тем храбрым людям, которые сражались и умирали, защищать нашу великую нацию и сохранить демократию. И во имя наших будущих поколений мы обязаны продолжать борьбу».
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