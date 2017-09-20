Последний герой: 15 лет без Сергея Бодрова-младшего

анонс

Актер просит Трампа объяснить вмешательство России в президентские выборы 2016 года

Морган Фриман разоблачил план Путина и призвал к борьбе с его режимом

18 сентября

Николь Кидман обвинили в лицемерии после её речи на «Эмми»

Актриса забыла упомянуть двоих приёмных детей во время своего выступления