Последний герой: 15 лет без Сергея Бодрова-младшего

15 лет назад в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье погибло более 100 человек, в числе которых был 30-летний актер и режиссер Сергей Бодров-младший
. Сергей тогда снимал фильм «Связной» - свою вторую режиссерскую работу.
Тело артиста и остальных жертв трагедии после года поисков так и не нашли, официально они считаются без вести пропавшими. Сегодня, 20 сентября, в день 15-летия этой утраты в Москве был представлен макет памятника Сергею Бодрову в образе Данилы Багрова. О планах установить памятник стало известно в ноябре прошлого года. Статуя должна быть выполнена из бронзы в полный рост с надписью «Я думаю, что сила в правде» на постаменте.
Родившийся в семье режиссера
Сергей Бодров-младший хотел поступать во ВГИК, но переубежденный отцом, отказался от этой идеи и поступил на исторический факультет МГУ, где изучал живопись венецианского Возрождения. Получив красный диплом, Сергей поступил в аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».
Хорошие отношения с историей у Сергея были еще в детстве - одноклассница актера Ольга Махрова поделилась воспоминаниями с журналом StarHit
: «Для Бодрова двойка – исключение, как правило, он получал только четверки и пятерки, особенно легко давалась ему история. Этим предметом Сергей заинтересовался еще в 5 классе. Часто оставался после уроков у преподавателя, чтобы та рассказала побольше о царях или мифах. Такие посиделки не прошли даром: Бодров единственный, кому на выпускном дали грамоту «За успехи по истории!». Для Сергея это было очень важно, ведь он поступал в МГУ на истфак. Никто из ребят не обиделся, что их не похвалили».
Его актерская карьера началась с эпизодической роли в фильме отца «СЭР»
(1989). У отца же он получил свою первую главную роль - в фильме «Кавказский пленник»
(1996). Но именно покойный Алексей Октябринович Балабанов
увидел в Бодрове идеальную кандидатуру на роль флегматичного и принципиального Данилы Багрова в фильме «Брат»
(и последовавшем сиквеле «Брат-2»
, который уже откровенно спекулировал на успехе первой ленты). Роль, которая принесла Бодрову международную известность (фильм покатался по различным фестивалям, по пути собрав немало наград) и безусловную любовь российских зрителей. До сих пор для многих киноведов загадка, как интеллектуал Бодров снискал такую популярность у народных масс, которые безоговорочно приняли его «за своего», неверно истолковав смысл балабановского фильма.
Прежде, чем стать всенародно любимым «Братом», Бодров-младший успел поработать спасателем на пляже в Италии, школьным учителем и упаковщиком на фабрике «Ударница». Уже будучи популярным актером Сергей начал работать на телевидении. В 1996 году он стал ведущим программы «Взгляд», а в 2001 вел популярное шоу «Последний герой».
В 1997 году во время поездки с другими тележурналистами на Кубу Сергей познакомился со своей будущей женой Светланой - автором передач «Акулы пера» и «Канон». По словам артиста, он всегда знал, как будет выглядеть его жена и «когда её встретил, то, конечно, сразу узнал и женился»
. У Сергея и Светланы родились дочь Ольга и сын Александр.
После трагедии в ущелье Светлана так и не вышла второй раз замуж и воспитывала детей одна. Дочь Сергея и Светланы Ольга поступила в прошлом году в ГИТИС на актерское отделение (мастерская Л. Хейфеца) и уже сыграла свою первую роль в фильме сокурсника Валентина Садики.
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