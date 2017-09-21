Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Стоун, Иван Ургант и Инна Чурикова

Некоторые люди по школьной привычке занимаются летоисчислением от сентября. И их можно понять - ленивый, не щедрый на яркие события (если не считать звездопад во всех, даже самых грустных смыслах этого слова) август сменяется бодрым сентябрем, все вокруг оживают и начинают работать, учиться и тусоваться. Тощая августовская светская хроника моментально набирает вес - премьера за премьерой, вечеринка за вечеринкой, церемония вручения наград «Эмми»
... и это еще фестивальный сезон не закончился.
Героиня двух последних недель - актриса Дженнифер Лоуренс
, которую работа обязывает появляться на публике и раздавать интервью в связи с выходом экспериментального фильма Даррена Аронофски «мама!»
. К тому же, к выходу «мамы!» подоспел релиз трейлера фильма «Красный воробей»
, в котором Дженнифер играет русскую шпионку, так что поводов для общения с прессой у актрисы было предостаточно. Джей Ло успела отличиться, назвав ураганы, бушевавшие намедни в Америке, реакцией природы на президента Трампа. Отказалась общаться с российской прессой
по политическим причинам, заявила, что берет отгул на 2 года и не очень-то хочет иметь детей
.
На лондонской премьере «мамы!» 6 сентября Джей появилась в серебристом платье Atelier Versace и под ручку с Дарреном Аронофски.
Хавьер Бардем
не смог присутствовать на премьере - они с Пенелопой
в этот вечер представляли на венецианском кинофестивале фильм «Любить Пабло»
.
7 сентября в Москве прошло закрытое превью ежегодной международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. В Гостиный двор потянулись ценители прекрасного: Андрей Малахов
, Иван Ургант
, Полина Аскери
, Александр Стриженов
, Юрий Колокольников
и многие другие.
8 сентября в нью-йоркском отеле The Plaza Hotel бывший главред парижского Vogue Карин Ройтфельд совместно с журналом Harper’s Bazaar устроила грандиозную вечеринку, посвященную проекту ICONS by Carine Roitfeld. Ройтфельд удалось собрать грандиозное количество знаменитостей, львиную долю которых составляли супермодели и светские львицы вроде членов семьи Кардашиан. На огонек также заглянули Джаред Лето
, Кортни Лав
, Ирина Шейк, Селена Гомес
, Джим Керри
и так далее.
Джаред неописуемо хорош в своем цветочном периоде. Он маленькими шажочками продвигается к стилю Либераче и скоро будет совсем как Филипп Киркоров
.
Джим Керри в очень неожиданном амплуа - денди лондонский.
У Кортни и Пэрис
есть одна общая черта - левый глаз.
В начале сентября американцы пережили разрушительное столкновение с ураганами Ирма и Харви. Чтобы поддержать пострадавших от катаклизмов соотечественников, более 130 звезд шоу-бизнеса приняли участие в благотворительном телемарафоне «Рука об руку». Джордж Клуни
, София Вергара
, Джулия Робертс
, Леонардо ДиКаприо
, Николь Кидман
и многие-многие другие сидели на телефоне и уговаривали собратьев раскошелиться во благо пострадавших.
с 7 по 17 сентября в Торонто прошел международный кинофестиваль, на котором Анджелина Джоли
представила свой новый фильм «Сначала они убили моего отца»
.
Помимо Анджелины в Торонто прошлись по красной дорожке в разные дни Эмма Стоун
, Джессика Честейн
, Дженнифер Лоуренс
и Хавьер Бардем
, Рэйчел МакАдамс
, Кейт Уинслет
, Бенедикт Камбербэтч
и, конечно же, Николь Кидман
, куда без нее?
15 сентября завершила свою работу Неделя Моды в Нью-Йорке. За день до конца этого праздника стиля показ подиумной коллекции Майкла Корса собрал, наверное, самое большое количество звездных гостей. Среди поклонников бренда: Наоми Уоттс
, Кэтрин Зета-Джонс
и Николь Кидман
.
Кэтрин пришла на показ с подросшей дочерью.
13 сентября в зале Барвиха Luxury Village прошла ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Человек года». Ведущими церемонии были Ксения Собчак
и Иван Ургант
.
А среди гостей праздника застигнуты вспышкой врасплох Риналь Мухаметов
, Анна Михалкова
, Наталья Бардо
, Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
и Ирина Старшенбаум
, Александра Вертинская
, Павел Табаков
и Светлана Лобода. Статуэтки достались Яне Трояновой
, Михаилу Ефремову
, Юрию Дудю, Кантемиру Балагову
, Басте и еще каким-то людям года.
Интересно, осознанно ли Резо Гигинеишвили
все время принимает традиционную позу
своего тестя Никиты Михалкова
, когда тот открывает ММКФ?
15, 16 и 17 сентября в «Гоголь-центре» прошли премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова
«Маленькие трагедии». Сам режиссер сидит под домашним арестом до 19 октября и присутствовать на показах не смог. Но его коллеги поддержали Кирилла, обеспечив на весь уикенд полный зал в театре. Среди тех, кто первым посмотрел спектакль: Инна Чурикова
, Евгений Миронов
, Светлана Бондарчук
, Юрий Колокольников
, Светлана Устинова
и Илья Стюарт, Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
и Ирина Старшенбаум
, Евгений Гришковец
и многие другие.
20 сентября в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо»
, которую посетили Олег Меньшиков
с женой Анастасией, Ирина Безрукова
, Алена Долецкая, Дмитрий Дибров
с женой Полиной и многие другие.
Дибров такой румяный и наливной, что так и хочется пошутить про кровь христианских младенцев. Но мы не будем...
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