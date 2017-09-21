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Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Стоун, Иван Ургант и Инна Чурикова

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21 сентября 2017
Некоторые люди по школьной привычке занимаются летоисчислением от сентября. И их можно понять - ленивый, не щедрый на яркие события (если не считать звездопад во всех, даже самых грустных смыслах этого слова) август сменяется бодрым сентябрем, все вокруг оживают и начинают работать, учиться и тусоваться. Тощая августовская светская хроника моментально набирает вес - премьера за премьерой, вечеринка за вечеринкой, церемония вручения наград «Эмми»... и это еще фестивальный сезон не закончился.
Героиня двух последних недель - актриса Дженнифер Лоуренс, которую работа обязывает появляться на публике и раздавать интервью в связи с выходом экспериментального фильма Даррена Аронофски «мама!». К тому же, к выходу «мамы!» подоспел релиз трейлера фильма «Красный воробей», в котором Дженнифер играет русскую шпионку, так что поводов для общения с прессой у актрисы было предостаточно. Джей Ло успела отличиться, назвав ураганы, бушевавшие намедни в Америке, реакцией природы на президента Трампа. Отказалась общаться с российской прессой по политическим причинам, заявила, что берет отгул на 2 года и не очень-то хочет иметь детей.
На лондонской премьере «мамы!» 6 сентября Джей появилась в серебристом платье Atelier Versace и под ручку с Дарреном Аронофски.

Даррен Аронофски, Донал Глисон и Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Хавьер Бардем не смог присутствовать на премьере - они с Пенелопой в этот вечер представляли на венецианском кинофестивале фильм «Любить Пабло».

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус

7 сентября в Москве прошло закрытое превью ежегодной международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. В Гостиный двор потянулись ценители прекрасного: Андрей Малахов, Иван Ургант, Полина Аскери, Александр Стриженов, Юрий Колокольников и многие другие.

Андрей Малахов

Иван Ургант

Полина Аскери

Александр Стриженов

Юрий Колокольников

8 сентября в нью-йоркском отеле The Plaza Hotel бывший главред парижского Vogue Карин Ройтфельд совместно с журналом Harper’s Bazaar устроила грандиозную вечеринку, посвященную проекту ICONS by Carine Roitfeld. Ройтфельд удалось собрать грандиозное количество знаменитостей, львиную долю которых составляли супермодели и светские львицы вроде членов семьи Кардашиан. На огонек также заглянули Джаред Лето, Кортни Лав, Ирина Шейк, Селена Гомес, Джим Керри и так далее.

Джаред неописуемо хорош в своем цветочном периоде. Он маленькими шажочками продвигается к стилю Либераче и скоро будет совсем как Филипп Киркоров.

Джаред Лето

Джим Керри в очень неожиданном амплуа - денди лондонский.

Джим Керри

У Кортни и Пэрис есть одна общая черта - левый глаз.

Кортни Лав

Пэрис Хилтон

Ирина Шейк

В начале сентября американцы пережили разрушительное столкновение с ураганами Ирма и Харви. Чтобы поддержать пострадавших от катаклизмов соотечественников, более 130 звезд шоу-бизнеса приняли участие в благотворительном телемарафоне «Рука об руку». Джордж Клуни, София Вергара, Джулия Робертс, Леонардо ДиКаприо, Николь Кидман и многие-многие другие сидели на телефоне и уговаривали собратьев раскошелиться во благо пострадавших.

Леонардо ДиКаприо

Джордж Клуни и Джулия Робертс

Риз Уизерспун и Николь Кидман

София Вергара

с 7 по 17 сентября в Торонто прошел международный кинофестиваль, на котором Анджелина Джоли представила свой новый фильм «Сначала они убили моего отца».

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли со старшими сыновьями

Помимо Анджелины в Торонто прошлись по красной дорожке в разные дни Эмма Стоун, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем, Рэйчел МакАдамс, Кейт Уинслет, Бенедикт Камбербэтч и, конечно же, Николь Кидман, куда без нее?

Эмма Стоун

Джессика Честейн

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Рейчел МакАдамс

Кейт Уинслет

Бенедикт Камбербэтч

Николь Кидман

15 сентября завершила свою работу Неделя Моды в Нью-Йорке. За день до конца этого праздника стиля показ подиумной коллекции Майкла Корса собрал, наверное, самое большое количество звездных гостей. Среди поклонников бренда: Наоми Уоттс, Кэтрин Зета-Джонс и Николь Кидман.

Наоми Уоттс

Кэтрин пришла на показ с подросшей дочерью.

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью

Николь Кидман

13 сентября в зале Барвиха Luxury Village прошла ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Человек года». Ведущими церемонии были Ксения Собчак и Иван Ургант.

Иван Ургант и Ксения Собчак

Ксения Собчак и Иван Ургант

А среди гостей праздника застигнуты вспышкой врасплох Риналь Мухаметов, Анна Михалкова, Наталья Бардо, Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Александра Вертинская, Павел Табаков и Светлана Лобода. Статуэтки достались Яне Трояновой, Михаилу Ефремову, Юрию Дудю, Кантемиру Балагову, Басте и еще каким-то людям года.

Михаил Ефремов

Яна Троянова

Кантемир Балагов

Баста

Интересно, осознанно ли Резо Гигинеишвили все время принимает традиционную позу своего тестя Никиты Михалкова, когда тот открывает ММКФ?

Резо Гигинеишвили

Александ Петров и Ирина Старшенбаум

Риналь Мухаметов с супругой

Анна Михалкова

Светлана Лобода

Анастасия Вертинская

15, 16 и 17 сентября в «Гоголь-центре» прошли премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии». Сам режиссер сидит под домашним арестом до 19 октября и присутствовать на показах не смог. Но его коллеги поддержали Кирилла, обеспечив на весь уикенд полный зал в театре. Среди тех, кто первым посмотрел спектакль: Инна Чурикова, Евгений Миронов, Светлана Бондарчук, Юрий Колокольников, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Евгений Гришковец и многие другие.

Инга Оболдина и Евгений Миронов

Виктория Толстоганова

Инна Чурикова

Евгений Гришковец

20 сентября в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо», которую посетили Олег Меньшиков с женой Анастасией, Ирина Безрукова, Алена Долецкая, Дмитрий Дибров с женой Полиной и многие другие.

Ирина Безрукова

Дибров такой румяный и наливной, что так и хочется пошутить про кровь христианских младенцев. Но мы не будем...

Дмитрий Дибров


Олег Меньшиков с женой

Елена Малышева

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