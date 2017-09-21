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Эмма Стоун c детства страдает от панических атак

21 сентября
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21 сентября 2017
Эмма Стоун в эфире вечернего телешоу Стивена Кольбера призналась, что с семи лет страдает от панических атак. Актриса показала на шоу свой детский рисунок, на котором написано: «Я больше, чем моё беспокойство». По словам Эммы, сделать этот плакат ей посоветовал психотерапевт.

Эмма Стоун c детства страдает от панических атак

«Я была очень тревожным ребенком, все время беспокоилась. У меня часто были панические атаки. В ходе лечения мне помогала актёрская импровизация», - рассказала актриса.

Недавно 28-летняя актриса начала сотрудничать с Child Mind Institute, организацией котора помогает детям бороться с психическими расстройствами. «Я хочу рассказать детям, что пережила на собственном опыте. Я научилась контролировать свои эмоции, но я до сих пор очень мнительна», - призналась Эмма.
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Эмма Стоун c детства страдает от панических атак фотографии
Эмма Стоун c детства страдает от панических атак фотографии
Эмма Стоун c детства страдает от панических атак фотографии
Эмма Стоун c детства страдает от панических атак фотографии
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