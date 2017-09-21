Ксения Алфёрова грустит из-за закрытия программы «Жди меня»

На днях стало известно, что Первый канал не продлил контракт с телекомпанией «ВИD» и программа «Жди меня» больше не будет выходить в эфир. На эту тему в высказалась соцсетях ведущая передачи Ксения Алфёрова
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«Дорогие друзья, вот уже несколько недель вы спрашиваете меня, будет ли выходить в эфир программа "Жди меня". Я знаю то же, что и вы. Знаю, что телекомпания ВИД готовила новую, обновленную студию, что у команды, создающей программу, было много новых идей, что в конце августа у нас должна была быть новая запись, но Первый канал не продлил контракт с телекомпанией. По каким причинам? Можно только догадываться. Могу предположить, что дело в болезненных амбициях властьпредержащих. Как я к этому отношусь? А как можно относиться к тому, что разом, одним росчерком пера надежды тысячи людей канули в лету?! Мне больно, мне горько»
, - написал ведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ксения Алфёрова продолжила своё объёмное обращение к подписчикам: «У меня в голове не укладывается, как можно было взять на себя такую ответственность и прекратить это. Какая-то дикость, на мой взгляд. Но будем надеяться на чудо, здравый смысл, Бога! Будем верить, что это программа продолжит свою жизнь, неважно, на каком канале, и мы увидим слезы радости и счастливые улыбки на лицах героев, нашедших своих родных, близких, дорогих сердцу друзей! Не теряйтесь, надейтесь, любите, находитесь и верьте несмотря ни на что! Ваша Ксюша!»
Ранее руководитель компании «ВИD» Александр Любимов сообщил, что проект претерпел изменения и, скорее всего, будет показан на другом федеральном канале. Главный акцент будет делаться не на встречах людей, а на поиске пропавших.
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