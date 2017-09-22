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Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен

22 сентября
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22 сентября 2017
Спустя восемь лет, на протяжении которых Эмилия Кларк играет Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», актриса наконец-то перестала отрицать очевидное - она гораздо эффектнее смотрится с белокурыми волосами, чем со своим натуральным цветом волос. 19 сентября актриса к радости многих поклонников опубликовала на своей странице в Инстаграме соответствующий снимок, написав:
«ООООООО ЧЕЕЕЕЕЕЕРТ. Я сделала это. Мать Драконов, знакомься - Эмилия. Эмилия, познакомься - Мать Драконов».

Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен

Спустя два дня актриса поделилась «сухим» результатом все в том же Инстаграме:

Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен

«Эксперимент продолжается. Мой IQ так и остался средним, а вот необходимость находиться рядом с огнедышащими тварями и сидеть на неудобных сидениях из железа - утроилась», - пошутила Эмилия.
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Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен фотографии
Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен фотографии
Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен фотографии
Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен фотографии
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