Эмилия Кларк перестала сопротивляться влиянию Дейенерис Таргариен

Спустя восемь лет, на протяжении которых Эмилия Кларк
играет Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»
, актриса наконец-то перестала отрицать очевидное - она гораздо эффектнее смотрится с белокурыми волосами, чем со своим натуральным цветом волос. 19 сентября актриса к радости многих поклонников опубликовала на своей странице в Инстаграме соответствующий снимок
, написав:
«ООООООО ЧЕЕЕЕЕЕЕРТ. Я сделала это. Мать Драконов, знакомься - Эмилия. Эмилия, познакомься - Мать Драконов»
.
Спустя два дня актриса поделилась «сухим» результатом все в том же Инстаграме
:
«Эксперимент продолжается. Мой IQ так и остался средним, а вот необходимость находиться рядом с огнедышащими тварями и сидеть на неудобных сидениях из железа - утроилась»
, - пошутила Эмилия.
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