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Говорухин назвал Моргана Фримана идиотом

22 сентября
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22 сентября 2017
Громкое заявление Моргана Фримана о войне США и России и коварном плане Путина не могло пройти незамеченным для Кремля и отечественных деятелей кино.

Морган Фриман

Так, например, режиссер Станислав Говорухин прокомментировал заявление Фримана, назвав 80-летнего американца идиотом. По мнению режиссера, реагировать на призывы и заявления Фримана не стоит.

Станислав Говорухин

«Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Упаси Господь отвечать идиоту. Это значит опускаться до его уровня» - посоветовал режиссер.

Дмитрий Песков

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не теряя чувства юмора, передает, что Кремль не в обиде: «Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. Подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер».
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