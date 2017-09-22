Говорухин назвал Моргана Фримана идиотом

анонс

Праправнучку Матильды Кшесинской приняли в балетную труппу Большого театра

Актриса попала в реанимацию

Наталью Юнникову ввели в искусственную кому

Актриса перекрасилась в блондинку

21 сентября

Ксения Алфёрова грустит из-за закрытия программы «Жди меня»

Ведущая призналась, что ей больно и горько.