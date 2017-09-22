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Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей

22 сентября
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22 сентября 2017
Родственники погибших в авиакатастрофе членов съемочной группы фильма «Сделано в Америке» обратились в суд. В исковом заявлении семьи погибших обвинили кинокомпании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment и Cross Creek Pictures в нарушении протокола безопасности. Истцы также упомянули режиссера фильма Дага Лаймана и Тома Круза, исполнившего главную роль в фильме, — их обвинили в желании «снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», что повлекло за собой авиакатастрофу.

Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей

Актер и режиссер требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете. Круз и Лайман не указаны ответчиками в иске, однако родственники членов съемочной группы считают, что они проявили халатность.

Авиакатастрофа произошла в сентябре 2015 года в Колумбии. На борту находились три человека, двое из них — каскадер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд — погибли. Самого Круза в момент аварии в самолете не было.
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Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей фотографии
Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей фотографии
Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей фотографии
Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей фотографии
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