Тома Круза обвинили в причастности к гибели людей

Родственники погибших в авиакатастрофе членов съемочной группы фильма «Сделано в Америке»
обратились в суд. В исковом заявлении семьи погибших обвинили кинокомпании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment и Cross Creek Pictures в нарушении протокола безопасности. Истцы также упомянули режиссера фильма Дага Лаймана
и Тома Круза
, исполнившего главную роль в фильме, — их обвинили в желании «снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», что повлекло за собой авиакатастрофу.
Актер и режиссер требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете. Круз и Лайман не указаны ответчиками в иске, однако родственники членов съемочной группы считают, что они проявили халатность.
Авиакатастрофа произошла в сентябре 2015 года в Колумбии. На борту находились три человека, двое из них — каскадер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд — погибли. Самого Круза в момент аварии в самолете не было.
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