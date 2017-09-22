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«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики

22 сентября
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22 сентября 2017
Это должно было когда-то случиться. Певица, актриса, писатель, режиссер и просто Мадонна выпустила новую косметическую линию по уходу за кожей под названием MDNA. На своей страничке в Инстаграме Мадонна запостила тизер с бекстейджа рекламного ролика косметической линии. В съемках принял участие американский блогер Джош Островский, известный под псевдонимом The Fat Jew (Жирный Еврей - перевод с англ.).

«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики

Начинается тизер со слов «Я сожалею», которые Мадонна произносит на французском и испанском языках, но Островский прерывает этот исповедальный шепот словами «Минутку, су**а, ты ж Мадонна». И певица сразу понимает, что сожалеть ни о чем не стоит, она же Мадонна.

Позже все в том же Инстаграме появился шутливый рекламный ролик, в котором Островский и Мадонна делятся своими секретами красоты (Островский просто умывается розовым вином). Косметика поступит в продажу 26 сентября и будет продаваться по баснословным ценам.
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«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики фотографии
«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики фотографии
«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики фотографии
«Су**а, ты ж Мадонна»: Мадонна выпустила свою линию косметики фотографии
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