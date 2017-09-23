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Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили

23 сентября
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23 сентября 2017
Режиссер оскароносного фильма «Выживший» Алехандро Гонсалес Иньярриту посмотрел новый фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» на кинофестивале в Теллуриде и ему понравилось. О чем он лично сказал Резо и съемочной группе после просмотра.

Резо Гигинеишвили, Иракли Квирикадзе, Александр Роднянский и Алехандро Гонсалес Иньярриту

«Сложно подобрать правильные слова после просмотра такого фильма. Но я думаю, что в фильме показана вся многогранность рассуждений о том, как поступки, которые мы делаем, и которые основаны на решениях, которые сделаны за нас, имеют огромные последствия. Мне трудно поверить, что такое могло случиться всего лишь 30 лет назад. Таким был мир 30 лет назад. Это очень поучительная картина. Мне понравился фильм, он сильный. Поразительный актерский состав - вся команда. Каждый член группы внес значительный вклад в работу. Очень впечатляюще, мои поздравления».

Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили

Кстати, на показе также присутствовал другой великий режиссер - Вернер Херцог.
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Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили фотографии
Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили фотографии
Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили фотографии
Иньярриту похвалил Резо Гигинеишвили фотографии
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