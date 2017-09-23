Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма

Кирстен Данст стала гостьей одного из выпусков шоу Джимми Киммела, в котором рассказала о своем новом фильме «Вудшок». Ее героиня часто курит марихуану. Киммел спросил у Кирстен, как снимались сцены употребления, и Кирстен рассказала о том, как ей подкинули вместо бутафорского настоящий косяк:
«У нас есть бутафорская трава, которая состоит, как правило, из табака. Если ты не куришь сигареты, они скручивают какие-то травы, всякие наполнители без никотина и веществ…В общем, это ненастоящая трава. Но мы снимали одну сцену. И, понятное дело, когда ты снимаешь сцену, ты делаешь дубль за дублем, и приходится много курить. И я еще на тот момент не очень хорошо поела. И после того, как мы сняли сцену, я пошла отдохнуть в спальню, и начала чувствовать, что мое сознание плывет. Пошла в ванную, начала ходить из угла в угол, думаю «Так, что-то со мной не так, надо в больницу». Мне стало казаться, что я схожу с ума, меня трясло, я вспотела. И тут пришел один из продюсеров, спросил у меня «Как ты себя чувствуешь?». Я ответила, что ужасно, я не понимаю, что со мной происходит и так далее. Он ушел проверять всё, что я там выкурила. Вернулся и сказал «Ой, ты выкурила целый косяк». И надо понимать - я не курю в таких количествах, а это не просто какая-то там травка была, это было очень крепкое де**мо». Оказалось, что местные скрутили несколько косяков и подкинули их нам шутки ради. Я смеялась и плакала, просила бутерброд с арахисовой пастой, вообще не могла ничего делать. Еще никогда в своей жизни я так не накуривалась. А когда ты не знаешь, что ты на самом деле накурился - это ужасно, ты не понимаешь, что с тобой происходит, думаешь, что пора в психушку и все в таком роде».
обсуждение >>