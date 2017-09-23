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Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма

23 сентября
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23 сентября 2017
Кирстен Данст стала гостьей одного из выпусков шоу Джимми Киммела, в котором рассказала о своем новом фильме «Вудшок». Ее героиня часто курит марихуану. Киммел спросил у Кирстен, как снимались сцены употребления, и Кирстен рассказала о том, как ей подкинули вместо бутафорского настоящий косяк:

Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма

«У нас есть бутафорская трава, которая состоит, как правило, из табака. Если ты не куришь сигареты, они скручивают какие-то травы, всякие наполнители без никотина и веществ…В общем, это ненастоящая трава. Но мы снимали одну сцену. И, понятное дело, когда ты снимаешь сцену, ты делаешь дубль за дублем, и приходится много курить. И я еще на тот момент не очень хорошо поела. И после того, как мы сняли сцену, я пошла отдохнуть в спальню, и начала чувствовать, что мое сознание плывет. Пошла в ванную, начала ходить из угла в угол, думаю «Так, что-то со мной не так, надо в больницу». Мне стало казаться, что я схожу с ума, меня трясло, я вспотела. И тут пришел один из продюсеров, спросил у меня «Как ты себя чувствуешь?». Я ответила, что ужасно, я не понимаю, что со мной происходит и так далее. Он ушел проверять всё, что я там выкурила. Вернулся и сказал «Ой, ты выкурила целый косяк». И надо понимать - я не курю в таких количествах, а это не просто какая-то там травка была, это было очень крепкое де**мо». Оказалось, что местные скрутили несколько косяков и подкинули их нам шутки ради. Я смеялась и плакала, просила бутерброд с арахисовой пастой, вообще не могла ничего делать. Еще никогда в своей жизни я так не накуривалась. А когда ты не знаешь, что ты на самом деле накурился - это ужасно, ты не понимаешь, что с тобой происходит, думаешь, что пора в психушку и все в таком роде».

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Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма фотографии
Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма фотографии
Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма фотографии
Кирстен Данст подкинули марихуану во время съемок фильма фотографии
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