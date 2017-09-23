Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж

17 ноября выйдет четвертый студийный альбом актрисы и певицы Шарлотты Генсбур «Rest».
На пластинке будут дуэты с Полом Маккартни, SebastiAn, Коннаном Мокасином и Оуэном Паллеттом. Судя по двум выпущенным синглам, Генсбур остается верна своему стилю - слушателей ожидает все тот же нежный вокал и старомодное звучание.
На днях актриса выпустила клип на сингл «Deadly Valentine», в котором исполнила главную роль вместе с музыкантом Blood Orange. Ролик рассказывает о паре влюбленных, которые с детства провели всю жизнь вместе, добравшись до алтаря лишь в преклонном возрасте. По словам Генсбур, в видео она хотела переосмыслить свадебные обеты.
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