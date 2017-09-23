Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж

23 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
23 сентября 2017
17 ноября выйдет четвертый студийный альбом актрисы и певицы Шарлотты Генсбур «Rest».

Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж

На пластинке будут дуэты с Полом Маккартни, SebastiAn, Коннаном Мокасином и Оуэном Паллеттом. Судя по двум выпущенным синглам, Генсбур остается верна своему стилю - слушателей ожидает все тот же нежный вокал и старомодное звучание.

Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж

На днях актриса выпустила клип на сингл «Deadly Valentine», в котором исполнила главную роль вместе с музыкантом Blood Orange. Ролик рассказывает о паре влюбленных, которые с детства провели всю жизнь вместе, добравшись до алтаря лишь в преклонном возрасте. По словам Генсбур, в видео она хотела переосмыслить свадебные обеты.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Лина Хиди ищет своего короля

Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной
Поиск по меткам
музыка
персоны
Шарлотта Генсбур

фотографии >>
Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж фотографии
Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж фотографии
Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж фотографии
Шарлотта Генсбур не решается выйти замуж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Ганюшкин
22 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Ганюшкин.
Римма Солнцева
20 сентября ушла из жизни актриса, педагог Римма Солнцева.
Леонид Харитонов
19 сентября ушёл из жизни певец Леонид Харитонов.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Ирина Тычинина
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Уолтер Пиджн
Мэри Кэй Плейс
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Розалинд Чао
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Заложники
драма
Грузия, Польша, Россия, 2017
Русские евреи. Фильм третий.
исторический фильм
Россия, 2017
Лего Фильм: Ниндзяго
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Дания, США, 2017
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2017
Роден
биография, драма, исторический фильм, трагикомедия
Великобритания, Франция, 2017
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Хранилище
триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

"Тайна Коко"
Ролики фильмов

"Тайна Коко"

Ради исполнения мечты Мигелю предстоит открыть тайну поколений, связанную с праздником Днем поминовения.