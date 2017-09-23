Гвинет Пэлтроу продает спрей от энергетических вампиров

Не удивимся, если в скором времени к Гвинет Пэлтроу
пристанет кличка «Баффи - истребительница вампиров». Актрисе (точнее, менеджерам ее супер-успешного проекта Goop) пришло в голову то, что еще не приходило никому, хотя это, без шуток, гениальнейшая в своей простоте идея - выпустить спрей-репеллент от энергетических вампиров.
Описание гласит, что репеллент предназначен для «изгнания плохих вибраций» и «защиты ауры от психологического нападения и эмоционального вреда». Перед использованием чудодейственный эликсир следует осторожно встряхнуть. В состав спрея входят: розовая вода, смесь эликсиров драгоценных камней, включая рубин и черный турмалин, звуковые волны, лунный свет, любовь, а также заряженные кристаллы Рэйки.
Стоимость флакона составляет 28 долларов.
Пэлтроу основала компанию Goop в 2008 году, и вначале все это представляло собой новостную лайфстайл-рассылку о том, как жить в гармонии с собой
. Позже рассылка выросла в интернет-издание с обязательным онлайн-магазином. Посредством Goop Пэлтроу посылает в мир положительные вибрации и дает своим читателям различные советы по улучшению качества жизни и здоровья. Например, о преимуществах гидроколонотерапии или вагинального пропаривания, устройство для которого тут же можно приобрести в интернет-магазине Goop за 50 долларов. Goop продает всё: одежду, ювелирные изделия, средства по уходу за телом, пищевые добавки, нефритовые яйца для укрепления мыщц влагалища, камни, заряженные шаманом…подождите, это еще не всё. Лунную пыль, которая «работает синергетически, на самых глубоких уровнях укрепляя и улучшая вашу красоту, мозг, тело, сексуальную энергию, сон и дух».
Сексуальную пыль, которая «представляет собой пищевую добавку, разработанную для воспламенения и возбуждения сексуальной энергии внутри спальни и за ее пределами».
Там есть еще Пыльца для Мозгов, Пыльца для Духа, Пыльца для Красоты. Арома-Алхимия для стимуляции вдохновения. Это только 1 процент того, что продает Пэлтроу неокрепшим умам на своем сайте
. И несмотря на то, что над актрисой потешаются вменяемые бьюти-блоггеры и авторитетные издания, ее продукция пользуется невероятной популярностью (не в последнюю очередь благодаря звездному статусу создательницы) - есть очень много людей, которые до сих пор верят в чудеса и в то, что лунный свет и любовь можно консервировать во флаконе.
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