Марина Абрамович утешила Даррена Аронофски

Мастер перфоманса Марина Абрамович, будучи под впечатлением от просмотра фильма «мама!»
, обратилась на своей странице в Фейсбуке
к режиссеру Даррену Аронофски
. Художница попыталась утешить режиссера после того, как его новый фильм получил низкий рейтинг на сервисе зрительских оценок CinemaScore.
«Дорогой Даррен,
Я видела несколько отзывов на «маму!». В одном из них говорилось, что это худший фильм года. Я хочу лишь поделиться с тобой своим мнением: я была так тронута этим фильмом. Актеры, которых ты выбрал - невероятные, а звук - инновационный.
Все мои ранние работы еще с 70-х годов были разнесены в пух и прах. Меня распекали критики, но теперь эти самые работы считаются «историческими» и «новаторскими». У тебя хватило смелости обнажить самые темные стороны человеческой натуры и безусловной любви. Когда уже нечего отдавать, и ты просто вырываешь свое сердце. Этот фильм такой сложный, такой многоуровневый. Думаю, что если это поколение его не поймет, поймет следующее. У хорошего произведения искусства много жизней.
С любовью, Марина».
Сам Аронофски вроде бы не унывает, утверждая, что его целью было вызвать неоднозначную реакцию.
«Как можно выйти с такого фильма и не поставить ему F (единицу)? Это ведь удар, настоящий удар. Мы хотели снять панк-фильм, который бы шокировал зрителя. [Когда я его придумал] мне было очень грустно, у меня накопилось много негативных эмоций, и я хотел их выразить»
, — бодрится режиссер.
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