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«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар»

23 сентября
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23 сентября 2017
Режиссер Александр Сокуров остался очень недоволен решением оскаровского комитета о выдвижении фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на премию «Оскар».

«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар»

«Самого оскаровского комитета не существует, насколько я понимаю. Это скорее группа московских деятелей, связанных между собой. Они, договорившись между собой, вещают от имени российского кино…Это элементарная подковерная борьба, которая к судьбе российского кино отношения не имеет. И сказать, что фильм — от России, нельзя, учитывая, как прошла процедура, ведь не было открытого голосования, почти секретная», — рассказал Сокуров.

Сам Сокуров голосовал за выдвижение фильмов «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Матильда» Алексея Учителя: «Матильда» — кино историческое, которое сгруппировало внимание. Эти два фильма могли быть серьезно представлены», — объяснил свой выбор режиссер.

«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар»

«Надеюсь, что Звягинцев когда-то получит желанную скульптурку, но будет ли это художественным развитием? Я очень сомневаюсь», — съязвил Сокуров.

Режиссер призвал сделать процедуру голосования за кандидатов на «Оскар» открытой и транслировать ее в интернете: «Сейчас это скрытая процедура, где побеждает тот, кто побогаче. Все-таки Роднянский — богатый человек, и ему многое доступно. И Звягинцев побогаче. Я не участвую в этих процессах — смотрю на это, как на борьбу за место на прилавке универмага».

Сокуров также поделился своим мнением о выбранном фильме: «Я смотрел «Нелюбовь», это в стиле Звягинцева, жестокое и безжалостное кино. Андрей идет по своему пути, и я глубоко сожалею, что он идет по нему».
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АритмияМатильдаНелюбовь

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«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар» фотографии
«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар» фотографии
«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар» фотографии
«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар» фотографии
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