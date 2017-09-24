У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

анонс

Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей

Все против всех

Звездные войны: Вайнштейн, Поклонская, Джигарханян и другие скандалы 2017 года

Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко

24 декабря

Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу

Актер и музыкант высказался о "пятне" на репутации Голливуда