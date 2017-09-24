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У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

24 сентября
2017 год
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24 сентября 2017
На прошлый Хэллоуин 33-летний житель Нью-Йорка Дэн Клэй нашел в себе наконец силы исполнить мечту студенчества - перевоплотиться в свою любимую героиню Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

После того, как образ оценила сама Сара Джессика Паркер, окрыленный похвалой Дэн полностью отдался своей новой страсти и начал регулярно выкладывать снимки, на которых он с удивительной тщательностью повторяет образы Кэрри из сериала. Свое альтер-эго Дэн иронично нарёк Кэрри Дрэгшоу.

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

Свои посты в Инстаграме Дэн сопровождает отрывками из сериала, в которых Кэрри задумывается о жизни, любви, отношениях и сексе. В свободное от своего хобби время Дэн работает консультантом по стратегиям и инновациям.

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник
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У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник фотографии
У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник фотографии
У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник фотографии
У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник фотографии
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