У Сары Джессики Паркер появился дрэг-двойник

На прошлый Хэллоуин 33-летний житель Нью-Йорка Дэн Клэй нашел в себе наконец силы исполнить мечту студенчества - перевоплотиться в свою любимую героиню
Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе»
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После того, как образ оценила сама Сара Джессика Паркер
, окрыленный похвалой Дэн полностью отдался своей новой страсти и начал регулярно выкладывать снимки, на которых он с удивительной тщательностью повторяет образы Кэрри из сериала. Свое альтер-эго Дэн иронично нарёк Кэрри Дрэгшоу
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Свои посты в Инстаграме Дэн сопровождает отрывками из сериала, в которых Кэрри задумывается о жизни, любви, отношениях и сексе. В свободное от своего хобби время Дэн работает консультантом по стратегиям и инновациям.
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