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Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело»

25 сентября
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25 сентября 2017
Актриса Робин Райт являет собой тот редкий тип женщин, которые с годами не только не теряют привлекательности, но становятся даже интереснее и обворожительнее. В интервью журналу NewBeauty 51-летняя Робин призналась, что ключ ко всему - способность принять тот факт, что все мы стареем. Ну а также небольшое количество инъекций Ботокса.

Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело»

«Одна из самый великих благодетелей - принятие. Безусловно, это тяжело. Это борьба, это упражнение, это как мышца, которую ты должен тренировать - уметь принимать вещи, которые сложно принимать. А также, принять вещи, которые ты не можешь изменить. И менять только то, что можешь поменять».

Актриса призналась, что периодически подвергает себя процедурам омоложения (ну или корректнее будет сказать - «антистарения»), включая то, что сама Робин называет «вкраплениями Ботокса» («совсем чуть-чуть»).

Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело»

Несмотря на то, что сама Робин относится к старению более-менее спокойно, ей не хватает старомодного отношения других женщин к старению: «Сегодня общество смотрит на возраст совершенно иначе. Теперь это коллективная уверенность, что ты должен выглядеть моложе. И меньше достойного принятия своего возраста, как это было еще 15-20 лет назад. Мне немного грустно от этого, потому что мне нравилось взрослеть, и видеть, как моя бабушка старела и становилась красивее».
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Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело» фотографии
Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело» фотографии
Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело» фотографии
Робин Райт о старении: «Безусловно, это тяжело» фотографии
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