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Британский уголовник попросил Тома Харди стать отцом его ребенка

25 сентября
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25 сентября 2017
Британский преступник Чарльз Бронсон, известный как самый жестокий заключенный Великобритании, предложил Тому Харди стать отцом его ребенка.

Бронсон

Выпал Бронсона пал на Харди не случайно - актер сыграл преступника в фильме «Бронсон». 64-летний Бронсон полжизни провел в исправительных учреждениях за целый букет преступлений: вооруженное ограбление, нанесение ранений с умыслом, злонамеренное причинение ущерба, нанесение тяжких телесных повреждений, неправомерное лишение свободы, шантаж и угроза убийства. Пожизненного Бронсон добился в 1999, взяв в заложники тюремного учителя живописи. В 2008 Бронсон консультировал Харди, который готовился тогда к съемкам в фильме.

Харди в роли Бронсона

Недавно Бронсон написал из тюрьмы своему приятелю, что не может завести ребенка со своей невестой Паулой Уильямсон, в связи с чем вынужден искать какие-то альтернативные варианты. И попросил приятеля связаться с Харди и узнать, не против ли тот ему немного помочь. Что касается невесты, у Бронсона уже всё схвачено: «Думаю, Паула не будет против. Я обсужу это с ней».
Более того, уголовник даже придумал запасной план. Если Харди откажется, Бронсон попросит стать донором спермы другого актера - Дэнни Дайера.
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