Британский уголовник попросил Тома Харди стать отцом его ребенка

Британский преступник Чарльз Бронсон, известный как самый жестокий заключенный Великобритании, предложил Тому Харди
стать отцом его ребенка.
Выпал Бронсона пал на Харди не случайно - актер сыграл преступника в фильме «Бронсон»
. 64-летний Бронсон полжизни провел в исправительных учреждениях за целый букет преступлений: вооруженное ограбление, нанесение ранений с умыслом, злонамеренное причинение ущерба, нанесение тяжких телесных повреждений, неправомерное лишение свободы, шантаж и угроза убийства. Пожизненного Бронсон добился в 1999, взяв в заложники тюремного учителя живописи. В 2008 Бронсон консультировал Харди, который готовился тогда к съемкам в фильме.
Недавно Бронсон написал из тюрьмы своему приятелю, что не может завести ребенка со своей невестой Паулой Уильямсон, в связи с чем вынужден искать какие-то альтернативные варианты. И попросил приятеля связаться с Харди и узнать, не против ли тот ему немного помочь. Что касается невесты, у Бронсона уже всё схвачено: «Думаю, Паула не будет против. Я обсужу это с ней»
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Более того, уголовник даже придумал запасной план. Если Харди откажется, Бронсон попросит стать донором спермы другого актера - Дэнни Дайера
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