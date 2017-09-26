Никита Михалков открывает цирюльню

Никита свет Сергеевич Михалков проявил запоздалую чуткость к модным тенденциям и учредил барбершоп (по-русски - цирюльню) «Сибирский цирюльник». О чем свидетельствует опубликованный рекламный ролик с Никитой свет Сергеевичем в главной роли.
В ролике ощущается налет старины, витает запах ностальгии по России, которую мы потеряли: Михалков предстает пред цирюльником в мундире с эполетами и орденами, на стене заведения висит фотография Михалкова в роли императора Александра III в фильме «Сибирский цирюльникъ». Подметает сбритую царственную растительность Александр Адабашьян.
Благородный профиль режиссера, винодела и бесогона также украсил собою логотип сети заведений.
Интернет-пользователи уже вовсю шутят, что Никите свет Сергеевичу есть куда стремится: он может открыть сеть соляриев «Утомленные солнцем» (альтернативное название «Солнечный удар»), бар «Пять вечеров» и музыкальный магазин «Неоконченная пьеса».
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