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Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания

27 сентября
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27 сентября 2017
28 сентября в российский прокат выходит романтическая комедия «Любовь в городе ангелов»: о случайной встрече двух соотечественников в Лос-Анджелесе, которая растянется на несколько попыток юноши угодить девушке.

Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания

Исполнители главных ролей Наталья Рудова и Микаэл Арамян рассказали Кино-Театру.ру о том, какие ингредиенты нужны для идеального свидания.

Микаэл

Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания

«Формула идеального свидания очень проста и незамысловата. В первую очередь, необходимо просто быть собой. Не стоит усердно изображать из себя кого-то другого, чтобы произвести впечатление - зачем вводить в заблуждение человека, который вам небезразличен? Умейте слушать, не перебарщивайте с шутками. И, это касается только мужчин - не позволяйте девушке оплачивать счёт».


Наташа

Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания

«Для любого свидания как минимум нужны двое, которые если пока и не влюблены в друг друга, то, по крайней мере, испытывают сильную взаимную симпатию.
Для идеального свидания очень подходит лето - сразу возникает масса вариантов чудесно провести время: сходить в летний кинотеатр, где можно поваляться на подушках на траве, съесть по мороженому или выпить бокал вина. Еще лучше, когда рядом море - можно купаться ночью вдвоем. Первый поцелуй под луной в теплом море - что может быть романтичнее?
Запредельно идеальное свидание - это полететь в Париж и гулять по городу до утра, кататься на чертовом колесе и пить шампанское. Такие свидания у меня были, и я считаю их идеальными.
Всё, конечно же, зависит от ваших возможностей, но не только. Фантазия играет не последнюю роль».
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Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания фотографии
Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания фотографии
Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания фотографии
Наталья Рудова и Микаэл Арамян раскрыли формулу идеального свидания фотографии
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