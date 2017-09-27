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Ирина Горбачева рассказала о смерти матери

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27 сентября 2017
Ирина Горбачева рассказала о смерти матери

По случаю выхода в прокат фильма «Аритмия» исполнившая в нем одну из главных ролей Ирина Горбачева дала большое интервью журналу HELLO! В интервью актриса рассказала о детстве и смерти матери, об отношениях с мужем Григорием Калининым и о гендерных стереотипах.

Ирина Горбачева рассказала о смерти матери

О сходстве с героиней фильма

«Когда я прочла сценарий, я во многом узнала себя, увидела то, что происходило в моей жизни и жизни Гриши до брака. Я понимаю, что такое проблемы с алкоголем, я знаю симптомы, поведение человека. В этой ситуации ты будешь пытаться играть не только типичные реакции, но и что-то глубже, искать верную интонацию. Другая жена в фильме сказала бы пьющему мужу: "Сколько можно, ты мне всю жизнь испортил!" И тогда история уходит в плоскость быта. А можно молчать, но в этом молчании — всё».

О детстве

«До моих девяти лет мы с родителями, братьями и бабушкой жили в Мариуполе, у меня было абсолютно счастливое детство — просто сплошное приключение. Потом мы переехали в подмосковный Королев, а через некоторое время мамы не стало… Нас воспитывала бабушка. Бабушка у меня строгая, волевая женщина. Ее сила воли передалась мне. Я сама себе часто говорю: "Ничего, бывает и похуже" или: "Ой, да ладно, на том свете отосплюсь". Когда ты все время возделываешь в себе сверхчеловека — в смысле силы воли, готовности к трудностям и их преодолению, то терпение твое начинает возрастать».

Ирина Горбачева рассказала о смерти матери

О современном взгляде на отношения и брак

«Сегодня нередко выходят замуж по 3-4 раза. Идет погоня за счастьем, которое прежде всего подразумевает личный комфорт. В какой-то мере мы сами себе создали этот капкан. Боролись за свободу! Гражданский брак, отношения без обязательств. Если люди вместе больше десяти лет, это вызывает удивление. Если три года в браке — о, у них значительная дата! Женщины выбирают мужчин в соответствии с какими-то шаблонами. А если они перестают им соответствовать — до свидания! Мне очень нравится фраза, которую однажды сказал отец Димитрий, настоятель храма Святителя Николая На Трех Горах: "Стой, к тебе подойдут". Я за это. Или не подойдут — такое тоже может быть. Женщина не должна выбирать, подходить первая. Мужчине надо дать возможность проявить инициативу».

О гендерных стереотипах

«Мужчины живут под колоссальным давлением, они с рождения кругом всем должны. Уметь, делать, соответствовать чьим-то представлениям. Иногда хочется сказать: "А на себя ты смотрела? Насколько ты интересна? Захочет ли мужчина сидеть дома с твоими тараканами?" И еще. Пока женщины говорят, что мужчины должны быть сильными, а сами пытаются доминировать, получается противоестественная ситуация. Бывают, конечно, такие горячие пары: две натянутые струны и искры у них из глаз сыплются, но чаще всего они сгорают в отношениях».
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