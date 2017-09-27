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Дмитрий Нагиев прокомментировал гибель Егора Клинаева

27 сентября
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27 сентября 2017
Сегодня, 27 сентября в массовом ДТП трагически погиб 18-летний актер Егор Клинаев, знакомый зрителям по сериалам «Физрук» и «Полицейский с Рублевки». Пятый канал связался с Дмитрием Нагиевым, чтобы взять у актера комментарий по поводу произошедшего.

Дмитрий Нагиев прокомментировал гибель Егора Клинаева

«Через мою жизнь прошло много людей на съемочных площадках, от которых не остается никаких воспоминаний. Егор, на удивление, несмотря на свою молодость, обладал очень острым умом, феноменальным чувством юмора. И это видно в кадре. Мы очень много разговаривали, я пытался давать какие-то скромные советы. Потому что он расспрашивал, выпытывал: как делается то в кадре, как делается это. Мы сидели вместе практически во время всех перестановок, мы ели вместе…У меня осталось ощущение о нем как о светлом, умном и очень талантливом человеке. Это я говорю отнюдь не потому, что он ушел, а потому что это так и было».
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Дмитрий Нагиев прокомментировал гибель Егора Клинаева фотографии
Дмитрий Нагиев прокомментировал гибель Егора Клинаева фотографии
Дмитрий Нагиев прокомментировал гибель Егора Клинаева фотографии
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