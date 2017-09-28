Никита Михалков признался, что просто пошутил

Никита Михалков
признался, что реклама сети «Сибирский цирюльник»
, в которой режиссер под лезвием брадобрея восседает в генеральском мундире с Орденом Святого Георгия на груди - просто шутка:
«Барбершоп Le Barbier de Siberie — это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской академии»
, — объяснил бесогон отечественного кинематографа. «За последние годы столько было обо мне слухов и домыслов: и что я якобы владею бриллиантовыми заводами, что я за счет государства запускаю сеть общепита и бог знает что еще, а теперь еще и барбершоп открываю».
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