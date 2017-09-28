Милонов предложил Кремлю перестать финансировать кино и театр

Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с конструктивным предложением: ввести временный мораторий на финансирование и поддержку властями фильмов, театральных постановок и «иных массовых культурных явлений».
«Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат ее образ и историю»
, — объяснил свою позицию депутат и привел в пример фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева
. «Если посмотреть фильмы, которые были профинансированы за госсчёт, практические все они не выполнили своего предназначения — они не стали частью русского искусства. Никаким образом. Ни одного шедевра практически из Фонда кино не появилось».
По мнению Милонова, мораторий должен длиться до тех пор пока рак на горе не свистнет, пока не будет разработала «более эффективная система поддержки искусства, которая должна будет соответствовать интересам государства и народа».
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