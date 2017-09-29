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Никита Михалков признался, что просто пошутил

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29 сентября 2017
Никита Михалков признался, что реклама сети «Сибирский цирюльник», в которой режиссер под лезвием брадобрея восседает в генеральском мундире с Орденом Святого Георгия на груди - просто шутка:

Никита Михалков признался, что просто пошутил

«Барбершоп Le Barbier de Siberie — это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской академии», — объяснил бесогон отечественного кинематографа. «За последние годы столько было обо мне слухов и домыслов: и что я якобы владею бриллиантовыми заводами, что я за счет государства запускаю сеть общепита и бог знает что еще, а теперь еще и барбершоп открываю».
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Никита Михалков признался, что просто пошутил фотографии
Никита Михалков признался, что просто пошутил фотографии
Никита Михалков признался, что просто пошутил фотографии
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№ 2
слон тЕлефан   29.09.2017 - 18:09
тупая шутка читать далее>>
№ 1
Бульба (Саратов)   28.09.2017 - 23:52
Антихайп! читать далее>>
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