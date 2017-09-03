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Лайфстайл «Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами Актриса признает свою вину

Новости кино Syfy продлил «Киллджойс» и уничтожил «Тёмную материю» Кабельный канал определился с судьбой фантастических сериалов.

История кино Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему Противоречия и проблемы в обществе и школе отозвались лентами, всколыхнувшими не только школьное сообщество.

Фестивальная колонка «Меридианы Тихого»: Гид по программе Фильмы Азиатско-Тихоокеанского региона, фестивальные хиты, неигровое кино, российское кино и множество приятных неожиданностей

Обзор сериалов 13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского» Раскрываем маленькие тайны киносъёмок - места, костюмы, музыку и разбитые носы

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