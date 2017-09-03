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«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами

3 сентября
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3 сентября 2017
Гвинет Пэлтроу дала интервью для подкаста Girlboss, рассказав о своем успешном интернет-проекте Goop. Но между делом разоткровенничалась о личной жизни, пояснив, почему у нее не сложились отношения с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком и распался брак с Крисом Мартином.

«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами

Пэлтроу познакомилась с Питтом на съемкх фильма «Семь», они долго встречались, были помолвлены, но расстались в 1997. В 2003 году Пэлтроу рассказала в интервью Дайане Сойер, что у них не сложилось, потому что она была молода и не готова к браку, что, в общем, вполне смахивало на правду, так как на тот момент Гвинет было всего 24 года.

Сейчас Пэлтроу нашла в себе силы уточнить этот момент: «Господи, я испортила столько своих романов. Я хороший друг, сестра и дочь, но что касается отношений - я слишком ранимая и всегда все порчу. Так что я потратила немало времени, прежде, чем у меня появились хорошие романтические отношения».
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«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами фотографии
«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами фотографии
«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами фотографии
«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами фотографии
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