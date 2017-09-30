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Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева

30 сентября
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30 сентября 2017
Чувствуется, что Алексей Панин будет теперь появляться в новостях не реже Урганта. Актер оседлал жанр пародии во втором выпуске своего интернет-шоу «Хайповости», сняв свою версию фильма «Матильда», и попытавшись тем самым показать нелепость нападок на Учителя.

Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева

И вошел во вкус, защищая таким странным образом честь и достоинство российских режиссеров. В четвертом выпуске шоу Панин представил трейлер на выдуманный фильм «Рай» - более «жесткую» версию «Нелюбви», показав, что такое настоящая чернуха.

Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева

«Андрея любят обвинять в конъюнктурности и демонстрации чернухи, которая, естественно, не отражает современную российскую действительность. Но мы то, ребят, с вами знаем, что действительность намного страшнее», — объяснил Панин.

Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева

В съемках ролика приняла участие дочь Алексея Анна Панина.
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Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева фотографии
Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева фотографии
Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева фотографии
Алексей Панин снял свою дочь в пародии на «Нелюбовь» Звягинцева фотографии
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