Кара Делевинь рассказала о ненависти к себе

Активно перебирающаяся из супер-моделей в актрисы Кара Делевинь
дала откровенное (а сегодня по-другому никак нельзя) изданию The Edit. Актриса призналась, что в подростковом возрасте ненавидела себя и подумывала о самоубийстве.
«Подростки могут быть очень жестокими. Я не разделала интересы со своими более популярными сверстниками. И вообще поздно развилась…И прошла через все эти оскорбления, слушая про свою фригидность и плоскую грудь…Я чувствовала себя отчужденной и одинокой, потому что я думала: «Ну что со мной не так?» Мне всегда хотелось нравиться людям, поэтому я никогда не злилась на них, и обращала свою злость на саму себя».
Кару часто принимали за мальчика, и её это раздражало: «Если я одевалась в одежду, которая мне нравилась, да еще с учетом короткой стрижки, все думали, что я мальчик. Я ненавидела это»
.
Тогда же, в подростковом возрасте Кара перенесла программную подростковую депрессию с полным набором симптомов: нежеланием что-то чувствовать и существовать.
«Когда я пыталась поговорить об этом с людьми, меня не понимали. Многие мои друзья говорили: «Ну как ты можешь чувствовать что-то подобное?» или «Но тебе же так повезло!». И все, что я могла на это ответить «Знаю, знаю. Я самая удачливая девочка на свете, я всё это прекрасно понимаю, и мне бы очень хотелось все это ценить. Но есть что-то темное во мне, что я просто не могу из себя вытряхнуть».
Кара также рассказала о героиновой зависимости своей матери Пандоры: «Когда речь идет об алкоголизме, наркомании и депрессии, то штука в том, что ты не можешь ненавидеть человека за то, какой он есть. Но ты можешь ненавидеть болезнь, которая за всем этим стоит».
обсуждение >>