Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3»

30 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
30 сентября 2017
Производство третьего полнометражного сиквела сериала «Секс в большом городе» заморожено - об этом сообщила Сара Джессика Паркер:

«Мы не работаем над фильмом. Я разочарована, у нас был красивый, душераздирающий и одновременно смешной сценарий, но работа над проектом была заморожена после требований Ким Кэттролл к киностудии Warner Bros».

Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3»

Съемки должны были начаться летом, однако работа над проектом была приостановлена из-за «неадекватных требований» к студии Warner Bros актрисы Ким Кэттролл, исполнившей во франшизе роль Саманты. Кэттролл якобы потребовала, чтобы Warner Bros помогла актрисе реализовать ее собственные проекты (Кэттролл в последнее время занимается продюсированием), в противном случае она отказывается сниматься в третьей части. Студия приняла мудрое решение не делать ничего - очевидно, что фильм без Саманты потеряет добрую половину зрителей. Ведь будем откровенны - героиня Кэтролл была настоящим украшением сериала. И будем еще откровеннее - полнометражные сиквелы были слабее и пошлее сериала. Вероятно, Кэттролл поняла это быстрее всех и решила, что будет ввязываться в эту авантюру в третий раз лишь с выгодой для себя. Но это лишь домыслы, сама актриса хранит молчание.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Ким КэттроллСара Джессика Паркер
фильмы
Секс в большом городеСекс в большом городеСекс в большом городе 2

фотографии >>
Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3» фотографии
Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3» фотографии
Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3» фотографии
Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.
Квета Фиалова
26 сентября ушла из жизни актриса Квета Фиалова.
Наталья Юнникова
25 сентября скончалась актриса Наталья Юнникова.

День рождения >>

Вера Васильева
Виктор Гвоздицкий
Алексей Дубровский
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Евгений Парамонов
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Игорь Черневич
Моника Белуччи
Лил Даговер
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Марион Котийяр
Андреа Рот
Лэйси Чаберт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Коматозники
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2017
Мой сын
драма
Франция, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
Хорошее время
драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью