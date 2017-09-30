Ким Кэттролл похоронила «Секс в большом городе - 3»

Производство третьего полнометражного сиквела сериала «Секс в большом городе»
заморожено - об этом сообщила Сара Джессика Паркер
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«Мы не работаем над фильмом. Я разочарована, у нас был красивый, душераздирающий и одновременно смешной сценарий, но работа над проектом была заморожена после требований Ким Кэттролл к киностудии Warner Bros».
Съемки должны были начаться летом, однако работа над проектом была приостановлена из-за «неадекватных требований» к студии Warner Bros актрисы Ким Кэттролл, исполнившей во франшизе роль Саманты. Кэттролл якобы потребовала, чтобы Warner Bros помогла актрисе реализовать ее собственные проекты (Кэттролл в последнее время занимается продюсированием), в противном случае она отказывается сниматься в третьей части. Студия приняла мудрое решение не делать ничего - очевидно, что фильм без Саманты потеряет добрую половину зрителей. Ведь будем откровенны - героиня Кэтролл была настоящим украшением сериала. И будем еще откровеннее - полнометражные сиквелы были слабее и пошлее сериала. Вероятно, Кэттролл поняла это быстрее всех и решила, что будет ввязываться в эту авантюру в третий раз лишь с выгодой для себя. Но это лишь домыслы, сама актриса хранит молчание.
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