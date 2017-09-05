Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

На конференции по итогам прошедшего в Китае саммита БРИКС, президент России Владимир Путин прокомментировал арест
режиссера Кирилла Серебренникова
.
По словам Путина, «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».
«Несмотря на то что он находится под домашним арестом — это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд».
Президент отметил, что если бы власти хотели ограничить творчество режиссера, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».
«Если власть финансирует, значит, она относится как минимум нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».
Также глава государства привел ряд других уголовных дел, в которых были замешаны деятели культуры:
«У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»
На вопрос журналистов, почему у следователей возникли претензии к Серебренникову, а не к Никите Михалкову
, президент ответил, что любые деятели культуры будут привлекаться к ответственности в случае нарушения закона.
«К Никите Михалкову пока не было никаких претензий, несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех [бюджетных] средств, получаемых всеми деятелями искусства. Если по Никите Михалкову будут какие-то данные, то и его будут проверять»
, — заверил Путин.
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