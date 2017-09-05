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Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

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5 сентября 2017
На конференции по итогам прошедшего в Китае саммита БРИКС, президент России Владимир Путин прокомментировал арест режиссера Кирилла Серебренникова.

Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

По словам Путина, «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».
«Несмотря на то что он находится под домашним арестом — это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд».

Президент отметил, что если бы власти хотели ограничить творчество режиссера, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».
«Если власть финансирует, значит, она относится как минимум нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

Также глава государства привел ряд других уголовных дел, в которых были замешаны деятели культуры:

«У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

На вопрос журналистов, почему у следователей возникли претензии к Серебренникову, а не к Никите Михалкову, президент ответил, что любые деятели культуры будут привлекаться к ответственности в случае нарушения закона.

Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

«К Никите Михалкову пока не было никаких претензий, несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех [бюджетных] средств, получаемых всеми деятелями искусства. Если по Никите Михалкову будут какие-то данные, то и его будут проверять», — заверил Путин.
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