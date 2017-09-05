Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

5 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
5 сентября 2017
Почти год как в СМИ циркулируют слухи о романе актрисы Меган Маркл (известной по роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры») и принца Гарри. Если Маркл действительно выйдет замуж за принца, она станет первой американкой в королевской семье с тех пор, как король Эдвард VIII предпочел трон женитьбе на Уоллис Симпсон. Журнал Vanity Fair опубликовал большую статью о Меган Маркл, опросив всех ее знакомых и поговорив с актрисой лично. Меган рассказала кое-что о своих отношениях с принцем, и судя по таким открытым заявлениям, можно предположить, что да - там всё серьезно.

Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

Меган и Гарри познакомились в 2016 году Лондоне благодаря общим друзьям. С тех пор пресса не дает им прохода. И даже официальное заявление принца с вежливой просьбой отвалить, адресованное работникам СМИ, не возымело никакого действия.
Британские таблоиды выступили с жесточайшей критикой этого союза, припомнив, что Королева Елизавета, пожелай она благословить подобный брак, испытает некоторые сложности, если учитывать древние условия женитьбы членов королевской семьи, которые исключают из числа претендентов католиков, простолюдинов и ранее разведенных. И хотя Маркл и не католичка, но она училась в католической школе, родилась в обычной семье, работает актрисой и, что самое ужасное, целых два года была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. А вот еще вишенка на торте - у Маркл чернокожая мать.

Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

Журналист Vanity Fair поинтересовался, как Меган выдерживала на протяжении года эти снобистско-расистские нападки прессы?

«Да, в конце концов, все очень просто. Мы двое очень счастливы и влюблены. Мы тихонеко встречались на протяжении полугода, прежде, чем это прогремело в новостях, и я все это время работала. И единственная вещь, которая изменилась - это то, как меня стали воспринимать люди. Но я-то не изменилась. Я все тот же человек, и я никогда не определяла себя посредством своих отношений с кем-либо».

«Мы пара», - объяснила актриса. «Мы влюблены. Уверена, что настанет время, когда нам придется продвинуться дальше и как-то заявить о себе, но я надеюсь, люди поймут, что это наше время. Это для нас. Это часть того, что делает его таким особенным, то, что это наше время. Но мы счастливы. Лично мне по душе великие романы».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Я всё портила»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с Брэдом Питтом и другими мужчинами

Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо
Поиск по меткам
любовь
фильмы
Форс-мажоры

фотографии >>
Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри фотографии
Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри фотографии
Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри фотографии
Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.

День рождения >>

Виталий Баганов
Валентин Белохвостик
Ольга Волхонская
Владимир Ерёмин
Майт Мальмстен
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Дилан Бруно
Джейн Кертин
Джеймс Лью
Кристина Миколаевская
Аника Нони Роуз
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью