Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

Почти год как в СМИ циркулируют слухи о романе
актрисы Меган Маркл (известной по роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры»
) и принца Гарри. Если Маркл действительно выйдет замуж за принца, она станет первой американкой в королевской семье с тех пор, как король Эдвард VIII предпочел трон женитьбе на Уоллис Симпсон. Журнал Vanity Fair опубликовал большую статью
о Меган Маркл, опросив всех ее знакомых и поговорив с актрисой лично. Меган рассказала кое-что о своих отношениях с принцем, и судя по таким открытым заявлениям, можно предположить, что да - там всё серьезно.
Меган и Гарри познакомились в 2016 году Лондоне благодаря общим друзьям. С тех пор пресса не дает им прохода. И даже официальное заявление принца с вежливой просьбой отвалить, адресованное работникам СМИ, не возымело никакого действия.
Британские таблоиды выступили с жесточайшей критикой этого союза, припомнив, что Королева Елизавета, пожелай она благословить подобный брак, испытает некоторые сложности, если учитывать древние условия женитьбы членов королевской семьи, которые исключают из числа претендентов католиков, простолюдинов и ранее разведенных. И хотя Маркл и не католичка, но она училась в католической школе, родилась в обычной семье, работает актрисой и, что самое ужасное, целых два года была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. А вот еще вишенка на торте - у Маркл чернокожая мать.
Журналист Vanity Fair поинтересовался, как Меган выдерживала на протяжении года эти снобистско-расистские нападки прессы?
«Да, в конце концов, все очень просто. Мы двое очень счастливы и влюблены. Мы тихонеко встречались на протяжении полугода, прежде, чем это прогремело в новостях, и я все это время работала. И единственная вещь, которая изменилась - это то, как меня стали воспринимать люди. Но я-то не изменилась. Я все тот же человек, и я никогда не определяла себя посредством своих отношений с кем-либо».
«Мы пара»,
- объяснила актриса. «Мы влюблены. Уверена, что настанет время, когда нам придется продвинуться дальше и как-то заявить о себе, но я надеюсь, люди поймут, что это наше время. Это для нас. Это часть того, что делает его таким особенным, то, что это наше время. Но мы счастливы. Лично мне по душе великие романы».
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