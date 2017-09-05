Максим Матвеев раскрыл секрет своей худобы

«Ну все совпало», - ответил Максим. «Начал для себя, а получилось для роли. Для роли в театре под руководством Олега Павловича Табакова в спектакле «Кинастон» в постановке Евгения Писарева».
На вопрос Урганта, зачем нужно было для этой роли худеть, Матвеев пояснил:
«Во-первых, режиссер поставил задачу, во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что режиссеру захотелось добавить немножечко невесомости».
Спектакль повествует об эпохе Реставрации в Англии, когда в театре играли только мужчины:
«Вот я играю звезду того времени, реально существовавшего актера Эдварда Кинастона, который был одним из блестящих исполнителей, в частности, роли Дездемоны…В платье я где-то треть спектакля нахожусь».
Аня Чиповская подтвердила, что Матвеев находится на жесткой диете:
«Евгений Александрович Писарев объявляет на репетиции обед, все, как нормальные люди, ломятся вниз, в столовую, чтобы котлетку самую лучшую отхватить. А Максим открывает пакетик, и у него там такие монохромные боксики. Он открывает эти боксики, а оттуда просто ЗОЖ (здоровый образ жизни - прим. ред.) чистый. И он ест какие-то листики, орешки…занудно так».
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