Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Натали Дормер, Павел Деревянко и Анджелина Джоли

7 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
7 сентября 2017
Новый сезон начался неплохо. 31 августа Анджелина Джоли представила критикам свой документальный фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» и красивые импланты, обтянутые в трикотажное платье цвета экрю.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

30 августа в Венеции стартовал 74-й международный кинофестиваль, на который съехались со своими новыми работами Итан Хоук, Аманда Сейфред, Джейн Фонда за ручку с Робертом Редфордом, Ребекка Холл, Джулианна Мур и Кирстен Данст.

Аманда Сейфред и Итан Хоук

Роберт Редфорд и Джейн Фонда

Джейн Фонда

Ребекка Холл

Джулианна Мур

Кирстен Данст

Кирстен Данст

Джордж Клуни в сопровождении жены Амаль приехал со своей картиной «Субурбикон», сценарий к которой написали Итан и Джоэл Коэны.

Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

Дженнифер Лоуренс со своим новым возлюбленным режиссером Дарреном Аронофски привезли триллер «мама!», который был освистан на пресс-показе.

Дженнифер Лоуренс

Даррен Аронофски

Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом приехали на премьеру криминальной драмы «Любить Пабло», в которой супруги снялись вместе. Хавьеру в принципе было невозможно отвертеться от Венеции - в «маме!» он тоже играет одну из главных ролей.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Хавьер Бардем

C 27 августа по 4 сентября в в пустыне Блэк-рок, штат Невада прошел ежегодный фестиваль Burning Man, на котором каждый год нет-нет да и блестнет какая-нибудь знаменитость. Помимо Пэрис Хилтон и различных моделей, в этом году фестиваль посетил актер Павел Деревянко. Костюм Павел выбрал, насмотревшись еще в юности «Пятого элемента».

Павел Деревянко

Павел Деревянко

В начале сентября Москве прошла fashion-выставка Collection Premiere Moscow (CPM), которую посетили Любовь Толкалина, Олеся Судзиловская, Яна Поплавская, Анна Чурина, Ирина Лачина и другие.

Любовь Толкалина

Ирина Лачина

Зоя Бербер

Яна Поплавская

Ольга Филиппова

Олеся Судзиловская

Рита Митрофанова

3 сентября в Анапе стартовал фестиваль российского кино «Киношок», на который приехали Светлана Тома, Дарья Мороз, Сергей Рост и другие кинематографисты, многие из которых еще не доехали.

Светлана Тома, Елена Цыплакова и Марина Яковлева

Сергей Рост

5 сентября в лондонской галерее Tate Modern прошла церемония вручения премии «Человек года», которую 20 лет проводит британский журнал GQ. Самым стильным мужчиной года стал певец Зейн Малик, но нам на это наплевать, потому что нас гораздо больше интересуют застывший в янтаре вечной молодости Джаред Лето и артист балета Сергей Полунин. Также вечеринку, как минимум, посетили Джейден Смит, Кортни Лав и Натали Дормер.

Джаред Лето

Джаред Лето

Сергей Полунин

Кортни Лав

Натали Дормер

Джейден Смит

Дорогая Редакция
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Венеция-2017: Мама мыла раму

Киношок-2017: Особенности национального кино
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекВенецияКиношокпремьерастиль
персоны
Даррен АронофскиХавьер БардемЗоя БерберАлиса ГребенщиковаКирстен ДанстПавел ДеревянкоАнджелина ДжолиНатали ДормерВячеслав ЗайцевСветлана КамынинаДжордж КлуниПенелопа КрусКортни ЛавИрина ЛачинаДжаред ЛетоДженнифер ЛоуренсДарья МорозДжулианна МурСергей ПолунинЯна ПоплавскаяРоберт РедфордСергей РостАманда СейфредДжаден СмитОлеся СудзиловскаяЛюбовь ТолкалинаСветлана ТомаОльга ФилипповаДжейн ФондаРебекка ХоллИтан ХоукАнна Чурина
фильмы
Мама!Субурбикон

фотографии >>
Натали Дормер
Блеск и нищета красных дорожек: Натали Дормер, Павел Деревянко и Анджелина Джоли фотографии
Алиса Гребенщикова
Вячеслав Зайцев
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.

День рождения >>

Татьяна Захарова
Игорь Кистол
Мурад Костанян
Михаил Матвеев
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Ивона Бельская
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Тоби Джонс
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью