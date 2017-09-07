Блеск и нищета красных дорожек: Натали Дормер, Павел Деревянко и Анджелина Джоли

Новый сезон начался неплохо. 31 августа Анджелина Джоли
представила критикам свой документальный фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
и красивые импланты, обтянутые в трикотажное платье цвета экрю.
30 августа в Венеции стартовал 74-й международный кинофестиваль, на который съехались со своими новыми работами Итан Хоук
, Аманда Сейфред
, Джейн Фонда
за ручку с Робертом Редфордом
, Ребекка Холл
, Джулианна Мур
и Кирстен Данст
.
Джордж Клуни
в сопровождении жены Амаль приехал со своей картиной «Субурбикон»
, сценарий к которой написали Итан
и Джоэл Коэны
.
Дженнифер Лоуренс
со своим новым возлюбленным режиссером Дарреном Аронофски
привезли триллер «мама!»,
который был освистан на пресс-показе
.
Пенелопа Крус
с Хавьером Бардемом
приехали на премьеру криминальной драмы «Любить Пабло»,
в которой супруги снялись вместе. Хавьеру в принципе было невозможно отвертеться от Венеции - в «маме!» он тоже играет одну из главных ролей.
C 27 августа по 4 сентября в в пустыне Блэк-рок, штат Невада прошел ежегодный фестиваль Burning Man, на котором каждый год нет-нет да и блестнет какая-нибудь знаменитость. Помимо Пэрис Хилтон
и различных моделей, в этом году фестиваль посетил актер Павел Деревянко
. Костюм Павел выбрал, насмотревшись еще в юности «Пятого элемента»
.
В начале сентября Москве прошла fashion-выставка Collection Premiere Moscow (CPM), которую посетили Любовь Толкалина
, Олеся Судзиловская
, Яна Поплавская
, Анна Чурина
, Ирина Лачина
и другие.
3 сентября в Анапе стартовал фестиваль российского кино «Киношок»
, на который приехали Светлана Тома
, Дарья Мороз
, Сергей Рост
и другие кинематографисты, многие из которых еще не доехали.
5 сентября в лондонской галерее Tate Modern прошла церемония вручения премии «Человек года», которую 20 лет проводит британский журнал GQ. Самым стильным мужчиной года стал певец Зейн Малик, но нам на это наплевать, потому что нас гораздо больше интересуют застывший в янтаре вечной молодости Джаред Лето
и артист балета Сергей Полунин
. Также вечеринку, как минимум, посетили Джейден Смит
, Кортни Лав
и Натали Дормер
.
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