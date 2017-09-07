Блеск и нищета красных дорожек: Натали Дормер, Павел Деревянко и Анджелина Джоли

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Актеру надо влезать в женские платья

Кажется, всё серьезно

Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

5 сентября

Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

Все деятели культуры будут привлекаться к ответу в случае нарушения закона