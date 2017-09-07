Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей

Издание The Hollywood Reporter побывало в гостях
у Джорджа Клуни
на его вилле на озере Комо в Италии. После того, как у Клуни и его жены Амаль родились близнецы, пресса не дает супругам покоя. Итальянские папарацци забрались на дерево за оградой виллы только для того, чтобы сделать размытый снимок актера и его детей. На что Клуни отреагировал решительно, не собираясь терпеть вторжение в свою личную жизнь - он подал на издание, опубликовавшее снимки, в суд.
«Каждый божий день происходит какое-то безумное нарушение. И каждый раз ты думаешь, «ладно, черт с ним». Но когда кто-то вот так нарушает закон, это уже выходит за рамки того, на что мы можем закрыть глаза, согласно неофициальному пакту: ты знаменит, значит тебя будут все время преследовать. Не знаю никого, кто не впал бы в ярость».
Помимо этого эпизода актеру есть что вспомнить - однажды он и его супруга увидели через окно дрон, к которому была прикреплена камера. «Ты видишь красный огонек за окном спальни в ночи, выглядываешь наружу и понимаешь, что это камера заглядывает в твою спальню»
, - вспоминает актер. «Мы поймали парня, который это сделал. Мы сделали несколько его снимков, а он поднял руки вверх и заявил «Вы не можете меня фотографировать. «Да ты б*** шутишь что ли?», ответил я».
На протяжении нескольких лет отношений ни Амаль, ни Джордж не обсуждали тему детей. Клуни не выказывал никакого желания иметь детей. «Это никогда не было повесткой дня. Мы не планировали. Мы никогда и не обсуждали эту тему, пока не поженились, что само по себе смешно. Как-то так предполагалось, что мы не хотим детей».
Клуни утверждает, что Амаль забеременнела естественным путем, без помощи ЭКО, сделав из 56-летнего Клуни отца. «Это было дико»
, - говорит актер. «Вы знаете, все на свете умозрительно, пока не становится реальным. Ну типа «Ага, да, мы станем родителями, ну да». И потом внезапно ты такой «С**** господня, я - родитель!»
«Мы мало отдыхаем оба, но Амаль, по очевидным причинам, отдыхает еще меньше моего. Зато я очень хорошо справляюсь с подгузниками, чего я совсем от себя не ожидал».
Отцовство и материнство накладывает печать беспокойства на людей. Клуни не исключение. «Первым делом думаешь, как бы не напортачить. Ну то есть, все мы ответственны за какие-то вещи в нашей жизни. Мы с Амаль несем ответственность друг за друга в каком-то смысле - мы приглядываем друг за другом, заботимся друг о друге. Но вот за двоих детей мы ответственны уже конкретно. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу, чтобы у них было чувство юмора. Хочу, чтобы они интересовались разными вещами и явлениями. Я хочу, чтобы они имели сострадание к людям. Потому что это важно. Ты должен иметь какую-то способность к сочувствию»
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