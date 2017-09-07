Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей

7 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
7 сентября 2017
Издание The Hollywood Reporter побывало в гостях у Джорджа Клуни на его вилле на озере Комо в Италии. После того, как у Клуни и его жены Амаль родились близнецы, пресса не дает супругам покоя. Итальянские папарацци забрались на дерево за оградой виллы только для того, чтобы сделать размытый снимок актера и его детей. На что Клуни отреагировал решительно, не собираясь терпеть вторжение в свою личную жизнь - он подал на издание, опубликовавшее снимки, в суд.

Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей

«Каждый божий день происходит какое-то безумное нарушение. И каждый раз ты думаешь, «ладно, черт с ним». Но когда кто-то вот так нарушает закон, это уже выходит за рамки того, на что мы можем закрыть глаза, согласно неофициальному пакту: ты знаменит, значит тебя будут все время преследовать. Не знаю никого, кто не впал бы в ярость».

Помимо этого эпизода актеру есть что вспомнить - однажды он и его супруга увидели через окно дрон, к которому была прикреплена камера. «Ты видишь красный огонек за окном спальни в ночи, выглядываешь наружу и понимаешь, что это камера заглядывает в твою спальню», - вспоминает актер. «Мы поймали парня, который это сделал. Мы сделали несколько его снимков, а он поднял руки вверх и заявил «Вы не можете меня фотографировать. «Да ты б*** шутишь что ли?», ответил я».

На протяжении нескольких лет отношений ни Амаль, ни Джордж не обсуждали тему детей. Клуни не выказывал никакого желания иметь детей. «Это никогда не было повесткой дня. Мы не планировали. Мы никогда и не обсуждали эту тему, пока не поженились, что само по себе смешно. Как-то так предполагалось, что мы не хотим детей».

Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей

Клуни утверждает, что Амаль забеременнела естественным путем, без помощи ЭКО, сделав из 56-летнего Клуни отца. «Это было дико», - говорит актер. «Вы знаете, все на свете умозрительно, пока не становится реальным. Ну типа «Ага, да, мы станем родителями, ну да». И потом внезапно ты такой «С**** господня, я - родитель!»

«Мы мало отдыхаем оба, но Амаль, по очевидным причинам, отдыхает еще меньше моего. Зато я очень хорошо справляюсь с подгузниками, чего я совсем от себя не ожидал».

Отцовство и материнство накладывает печать беспокойства на людей. Клуни не исключение. «Первым делом думаешь, как бы не напортачить. Ну то есть, все мы ответственны за какие-то вещи в нашей жизни. Мы с Амаль несем ответственность друг за друга в каком-то смысле - мы приглядываем друг за другом, заботимся друг о друге. Но вот за двоих детей мы ответственны уже конкретно. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу, чтобы у них было чувство юмора. Хочу, чтобы они интересовались разными вещами и явлениями. Я хочу, чтобы они имели сострадание к людям. Потому что это важно. Ты должен иметь какую-то способность к сочувствию».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей

Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик
Поиск по меткам
дети
персоны
Джордж Клуни

фотографии >>
Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей фотографии
Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей фотографии
Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей фотографии
Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Татьяна Захарова
Игорь Кистол
Мурад Костанян
Михаил Матвеев
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Ивона Бельская
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Тоби Джонс
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью