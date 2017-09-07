Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии

По словам Поргиной, обнаруженный в ее крови алкоголь - результат чистой случайности.
«Представьте себе: 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть за руль и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок... Все разбилось, машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые».
Людмиле предлагали подать апелляцию, но ей было не до этого - ее муж нуждался в помощи врачей. В левом легком Николая Караченцова обнаружили опухоль, после чего он отправился на лечение в Германию. На данный момент, по словам Людмилы, Николай чувствует себя замечательно.
«Мы уже четыре раза были в театре и два раза в кинотеатре. Мы уже сходили в музей Марины Цветаевой, нас там прекрасно знают... Человек хочет эмоций, куда же ему деться?»
обсуждение >>