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Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии

7 сентября
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7 сентября 2017
Жена Николая Караченцова Людмила Поргина стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказала об обнаруженной у мужа опухоли и об аварии, в которую они попали в Подмосковье в феврале этого года. В результате ДТП Поргину лишили водительских прав на полгода.

Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии

По словам Поргиной, обнаруженный в ее крови алкоголь - результат чистой случайности.

«Представьте себе: 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть за руль и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок... Все разбилось, машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые».

Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии

Людмиле предлагали подать апелляцию, но ей было не до этого - ее муж нуждался в помощи врачей. В левом легком Николая Караченцова обнаружили опухоль, после чего он отправился на лечение в Германию. На данный момент, по словам Людмилы, Николай чувствует себя замечательно.

«Мы уже четыре раза были в театре и два раза в кинотеатре. Мы уже сходили в музей Марины Цветаевой, нас там прекрасно знают... Человек хочет эмоций, куда же ему деться?»

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Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии фотографии
Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии фотографии
Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии фотографии
Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии фотографии
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