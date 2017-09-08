Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с российскими журналистами по политическим причинам

Брюссельская журналистка Жоэль Лерер сообщила об инциденте, который произошел на пресс-конференции фильма «мама!»
в Лондоне. Актриса Дженнифер Лоуренс
, сыгравшая главную роль в фильме, отказалась общаться с российскими журналистами «по политическим причинам».
По словам анонимного источника, когда отечественные журналисты приехали на мероприятие, им было объявлено, что Лоуренс не хочет встречаться с представителями российских СМИ, и попросили покинуть здание.
Этой некрасивой ситуации можно было бы избежать, так как студия Paramount Pictures, выпустившая фильм «мама!», заранее знала об отказе Лоуренс общаться с российской прессой. Однако представители студии взяли на себя смелость попытаться переубедить актрису. Ничего не вышло.
«Про политический характер официально никто не говорил, но мы спросили представителя пресс-службы студии, связано ли происходящее с политическими причинами. Она виновато улыбнулась и кивнула»
, — рапортует источник издания Afisha
.
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